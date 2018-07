Bản tin 20H: CSGT vào nhà nghỉ với vợ người khác, do trời mưa to?

Được biết, Nga "vọc" là nghi can đánh đập, tra tấn dã man người làm thuê Y Nhiêu (SN 1995; trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin, bắt đầu từ khoảng tháng 6, Nga "vọc" nghi chị Y Nhiêu ăn trộm tiền, bỏ bùa ngải nhằm hãm hại gia đình mình nên ra tay đánh đập, tra tấn chị bằng nhiều hình thức vô cùng dã man, như dùng kìm bẻ răng, dao rạch mặt, dí thanh sắt nóng vào người... khiến chị Y Nhiêu bị tổn thương nặng nề ().

Hôm nay, 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông. Theo đó, vào khoảng sáng cùng ngày, một người dân (chưa rõ danh tính)Nhận tin báo, Công an phường Tân An đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công việc khám nghiệm pháp y, để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này. Cơ quan chức năng xác định, đó là thi thể của người đàn ông trạc từ 30 đến 35 tuổi, thi thể bị phân huỷ gần như hoàn toàn).