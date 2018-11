Bản tin 20H: Cục hàng không 'làm rắn' vụ hành hung nữ nhân viên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 9) nhiều khu vực ở TP.HCM vào chiều 25/11 có mưa to, gió lớn, gây ngập hàng loạt tuyến đường. Trong mưa bão, có một trường hợp tử vong do bị cây đổ trúng người. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 14h15 phút hôm nay. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc tổ 220 E ấp 4 B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1A, anh Nguyễn Văn Tân (48 tuổi, quê quán Đồng Tháp, tạm trú tại Tân Phú, TPHCM), bị một cây xanh đổ xuống đè lên người. (XEM CHI TIẾT)

Ôtô đầu kéo chở xe lu, máy cẩu bốc cháy tại trạm CSGT. Khoảng 3h ngày 25/11, Tổ công tác trạm CSGT 5/1 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đóng tại huyện Diễn Châu tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 538 phát hiện ôtô đầu kéo có dấu hiệu quá tải nên yêu cầu đưa về trạm để kiểm tra. Khi chiếc xe kiểm tra xong, cán bộ trạm đang lập biên bản thì chiếc ôtô bất ngờ bốc cháy. (XEM CHI TIẾT)

Sự thật vụ container lật rơ moóc làm 5 phượt thủ thương vong. Sự việc xảy ra vào hồi 13h35’ chiều nay (25/11), tại km16+100, thuộc địa phận Kéo Mật, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; xe container biển kiểm soát: 16R7533, kéo theo zơ moóc biển số: 15R-12472 do Nguyễn Văn Thiện (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển từ hướng TP Lạng Sơn đi huyện Lộc Bình; khi vào đoạn cua đã bị lật rơ moóc và va chạm với xe mô tô biển kiểm soát: 88K3-7710 đi ngược chiều. Cú đổ mạnh của rơ moóc đã làm 2 người đi xe mô tô là: Hoàng Anh Dũng (SN 1986, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), chở Nguyễn Thị Hợp (SN 1992, cùng quê) bắn ra khỏi xe, ngã xuống đường, phải đi bệnh viện cấp cứu. Công an địa phương cũng bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng, cho rằng vụ tai nạn đã làm 4-5 người trong nhóm phượt Vĩnh Phúc thương vong. (XEM CHI TIẾT)

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, tới chiều 25/11, tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn chưa thể thông tuyến do mưa lũ làm hư hỏng. Toàn bộ hơn 2.500 hành khách bị mắc kẹt tại các ga đã được chuyển tải qua đường bộ để tiếp tục hành trình. Theo VNR, tới chiều cùng ngày tổng cộng có 11 đoàn tàu khách (với 2.581 người) và 6 đoàn tàu hàng bị ách tắc tại Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Nha Trang (Khánh Hòa). (XEM CHI TIẾT)

Kiểm ngư cứu 2 tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Dự kiến 20 giờ ngày hôm nay 25/11/2018, tàu kiểm ngư KN 364 sẽ lai kéo 2 tàu cá QNg 98122TS và QNg 98130TS về đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) để bàn giao cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 24/11, hai tàu cá trên của ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề giã cào trên biển thì bị hỏng máy không khắc phục được, trôi dạt ở tọa độ 17038'N - 108015'E, cách đông bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 61 hải lý. (XEM CHI TIẾT)

Cấm bay các đối tượng đánh nhân viên hàng không tại Thanh Hoá. Liên quan đến vụ 3 đối tượng hành hung nhân viên hàng không Vietjet tại sân bay Thọ Xuân, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng bằng đường hàng không và và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo. Theo đó, các đối tượng Lê Trung Dũng (sinh năm 1984, thường trú tại Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Phạm Hữu An (sinh năm 1990, thường trú tại Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) và Lê Văn Nhị (sinh năm 1977, thường trú tại Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị cấm vận chuyển 12 tháng, tính từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 25/11/2019 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo, tính từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 25/11/2020.

Từ ngày 24/11, trên khắp các tỉnh thành của Cuba đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro vào dịp tròn 2 năm ngày mất của ông 25/11/2016 – 25/11/2018. Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên tài khoảng Twitter cá nhân của mình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trang trọng viết: “Fidel đã đặt Cuba vào vị trí uy tín trên thế giới qua những đóng góp cho lý luận và thực hành cách mạng, và cho sự phát triển của con người và xã hội. Ông đã chứng minh rằng một thế giới tốt hơn là có thể và vì thế, chúng ta đấu tranh với niềm tin vững chắc”. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ được cho là từng lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Triều Tiên và Hàn Quốc vào năm 1979 để giảm căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á. Theo một số tài liệu ngoại giao vừa được giải mật, Mỹ từng lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên bí mật vào năm 1979 với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên. Nhưng cuối cùng, dự định này không thành vì Bình Nhưỡng tỏ ra khá hờ hững.(XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên