Bản tin 20H: Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin bàn về vấn đề gì?

Miễn, giảm giá vé 2 trạm BOT quốc lộ 5 từ 1/8. Tổng cục Đường bộ VN, tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và nhà đầu tư BOT cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vừa thống nhất đối tượng, mức giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại 2 trạm BOT trên QL5 bắt đầu từ ngày 1/8 tới đây. Theo đó, sẽ giảm 100% dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn của người dân (không kinh doanh); xe buýt vận tải khách công cộng có tuyến cố định nội tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng. Giảm từ 45% đến tối đa 50% giá vé với cơ quan, tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn các xã/phường/thị trấn lân cận trạm thu phí. (XEM CHI TIẾT)

Bí thư Huyện ủy Phú Quốc được bầu kiêm chủ tịch huyện. Chiều 4/7, HĐND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) họp bất thường về công tác nhân sự. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc vừa được được các đại biểu thống nhất bầu kiêm giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại cuộc họp, HĐND huyện Phú Quốc cũng chính thức miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND huyện đối với ông Đinh Khoa Toàn. Ông Toàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phân công giữ chức Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. (XEM CHI TIẾT)

Lý do phong tướng Giám đốc Công an tỉnh. Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, có 3 lý do để dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) bổ sung quy định trần cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Một là, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh rất quan trọng. Hai là, khối lượng công việc của Công an cấp tỉnh ngày càng nặng nề. Ba là, xuất phát từ vị trí chức vụ Giám đốc Công an cấp tỉnh trong hệ thống chức vụ sĩ quan Công an nhân dân. (XEM CHI TIẾT)

Huế cung cấp thông tin báo chí 10 ngày một lần thay vì 3 tháng. Như đã hứa trước đó với báo chí, hôm nay 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành văn bản chính thức tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động báo chí trên địa bàn, cũng như cải thiện hơn nữa mối quan hệ, sự tương tác, phối hợp cung cấp, xử lý, giải quyết các vấn đề thông tin trên địa bàn giữa chính quyền và báo chí. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh T-T Huế yêu cầu tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng (trước đây 3 tháng/lần) sau phiên họp định kỳ hàng tháng của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành liên quan tổ chức họp báo. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội chỉ thu hồi được 2,4 tỷ đồng từ tài sản tham nhũng. Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, từ ngày 1/12/2017 đến ngày 31/5/2018, số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là 131,765 tỷ đồng, số tài sản bị thu hồi là 2,470 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 2%. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ tính triển khai vũ khí hạt nhân thế hệ mới ở Châu Âu. Đề xuất này có thể sẽ được Mỹ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại Brussels, Bỉ trong 2 ngày 11 và 12/7 tới, một nguồn tin ngoại giao cho biết. Theo đó, trong vài năm tới Mỹ sẽ triển khai bom chiến thuật B61 phiên bản nâng cấp ở một loạt những căn cứ quân sự tại Châu Âu. (XEM CHI TIẾT)

Một cụ bà 92 tuổi, người Mỹ bị cáo buộc bắn chết con trai 72 tuổi khi ông này lên kế hoạch đưa mẹ đến nhà dưỡng lão, CNA đưa tin hôm nay, 4/7. Theo CNA, cảnh sát Mỹ hôm 2/7 đã bắt giữ bà Anna Mae Blessing (92 tuổi) tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Phoenix. Xuất hiện tại toà án, bà Blessing tuyên bố không có gì để bào chữa, và không rõ bà có thuê luật sư hay không. Blessing nói với các nhân viên an ninh rằng bà đã giấu 2 khẩu súng lục trong túi áo choàng, tiến vào phòng ngủ của con trai - Thomas Blessing và nã 2 phát đạn về phía ông này. (XEM CHI TIẾT)

THX/Reuters đưa tin ngày 4/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết những vấn đề liên quan đến Syria nhiều khả năng sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cho hay ông và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp gỡ sau khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin tại Helsinki (Phần Lan), do lịch làm việc của ông Pompeo quá dày đặc. Theo ông Lavrov, Moskva hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ đóng vai trò nền tảng cho một cuộc đối thoại thẳng thắn về tất cả những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ Nga-Mỹ.

Đỗ Quyên