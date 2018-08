Bản tin 20H: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội rửa tiền?

Lật sà lan ở ngã ba sông, bé gái 6 tuổi mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 6/8, sà lan mang BKS TV – 4732 do anh Phạm Văn Thắng (33 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, có tải trọng trên 450 tấn đang chở gạch và 5 người gồm: Vợ, chồng anh Thắng, hai con nhỏ cùng một thuyền trưởng lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ thành phố Vĩnh Long về huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long). Khi di chuyển đến thủy phận xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (ngay ngã ba sông Cổ Chiên và sông Mang Thít) thì bất ngờ tránh một ghe khác nên anh Thắng điều khiển phương tiện sang một bên nên sà lan bị nghiêng, rồi lật úp khiến cả người lẫn phương tiện chìm dần xuống sông. Sau đó, 4 thành viên đi trên sà lan đã được cứu kịp thời. Chỉ riêng, bé P.T.N.H (6 tuổi, con gái anh Thắng) hiện đã mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông bị container kéo lê 50m, tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/8, tại phố Xốm (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Theo người dân, vào thời điểm trên, một người đàng ông điều khiển xe máy mang BKS 90H7-02XX khi lưu thông qua phố Xốm về trung tâm thành phố, đã va chạm với xe container BKS 15C-134.XX cùng chiều. Sau cú va chạm, người đàn ông bị cuốn vào gầm xe container và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe container nằm cách điểm gây tai nạn khoảng 50m. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy được xác Vũ Văn T. (SN 1984, quê Hà Nam), còn lái xe container là Nguyễn Thành K. (SN 1980, quê Hải Phòng). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Cần Thơ kỷ luật 49 đảng viên vì liên quan đến tham nhũng. Ngày 7/8, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. TP Cần Thơ đã phát hiện và thi hành kỷ luật sáu tổ chức Đảng và 537 đảng viên, trong đó 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng (8 khiển trách, 10 cảnh cáo, 4 cách chức, 27 bị khai trừ Đảng). (XEM CHI TIẾT)

Bắt xe khách ngụy trang chở gỗ lậu. Khoảng 5h ngày 7/8, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn qua xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên thì phát hiện ôtô 16 chỗ ngồi BKS 43H-4395 chở gỗ lậu. Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện các hàng ghế trên xe đã được tháo ra để vận chuyển nhiều phách gỗ có kích thước, chủng loại khác nhau với tổng khối lượng hơn 1,7m3 nhưng tài xế là Trần Đình Lựu (27 tuổi, trú thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên. (XEM CHI TIẾT)

Venezuela tuyên bố tìm ra chủ mưu vụ ám sát Tổng thống. Tổng chưởng lý Venezuela – Tarek William Saab cho biết, chính quyền nước này đã tìm ra kẻ chủ mưu, cũng như những người tham gia vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro. Qua quá trình điều tra, 4 công tố viên Venezuela đã tìm ra địa điểm đặt bộ điều khiển máy bay không người lái gắn thuốc nổ, đồng thời bắt giữ 2 nghi phạm trực tiếp điều khiển thiết bị này. “Chúng tôi tìm ra nơi mà họ đã ở suốt vài ngày trước vụ tấn công, xác định danh tính những người chế tạo thiết bị nổ, chuẩn bị vũ khí và mối quan hệ của họ với nước ngoài”, Tổng chưởng lý Saab tiết lộ hôm qua, 6/8. Ông Saad nhấn mạnh vụ ám sát “là hành động phản bội quốc gia, là tội giết người có chủ đích, là hành vi khủng bố và tài trợ khủng bố”. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ lần 2 diễn ra trong năm nay. Kênh truyền hình CNN của Mỹ hôm 6/8 dẫn nguồn tin từ một nhân sĩ thạo tin về tình hình Triều Tiên cho biết, Triều Tiên cho rằng khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ lần thứ hai trong năm nay là rất cao. Đồng thời, tại cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 này, cả Mỹ và Triều Tiên sẽ không đặt giới hạn đặc biệt nào về vấn đề thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, rất có thể cuộc gặp này sẽ được tổ chức trong năm nay. Theo tiết lộ của CNN, vị nhân sĩ này là một người rất am hiểu tình hình chính trị nội bộ Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)

Giao tranh ở miền Đông Afghanistan, ít nhất 50 người thiệt mạng. Theo THX, hãng tin Pajhwak Afghan News của Afghanistan ngày 7/8 cho biết ít nhất 50 dân thường và nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh dữ dội tại tỉnh Logar, miền Đông nước này, đêm 6/8. Hãng này dẫn lời ông Abdul Wali Wakeel, một thành viên Hội đồng tỉnh Logar, cho biết 35 nhân viên an ninh và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại huyện Azra, trong khi ít nhất 15 nhân viên cảnh sát thiệt mạng do "hỏa lực thân thiện" khi liên quân NATO do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích nhằm vào một trạm kiểm tra an ninh ở Azra. Ngoài ra, một số phiến quân Taliban cũng được báo cáo đã bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc đụng độ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền. Cơ quan chống tham nhũng Malaysia ngày 7/8 cho biết cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền do dính líu đến một vụ bê bối nhiều tỷ USD của Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB). Ông Najib, 65 tuổi, và gia đình đã bị điều tra bổ sung từ tháng Năm vừa qua, sau khi cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử vừa qua. Ông Mahathir đã mở lại cuộc điều tra Quỹ 1MDB và cấm ông Najib và vợ là bà Rosmah Mansor ra nước ngoài. Ngày 7/8, ông Najib đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập và đã bị thẩm vấn trong 45 phút.

