Bản tin 20H: Đi săn trộm bất ngờ bị bầy sư tử cắn xé đến chết

Dự báo các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 7/7, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tai nạn kinh hoàng ở Bình Dương, 3 người tử vong. Chiều 7/7, ôtô tải chở mặt hàng nhựa chạy trên đường ĐT 744, hướng từ huyện Dầu Tiếng về TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi cách cầu Ông Cộ khoảng 300 m (thị xã Bến Cát), ôtô va chạm với xe ba gác chạy chiều ngược lại. Xe ba gác bị hất văng xa nhiều mét, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, quê Tây Ninh) tử vong tại chỗ. Chiếc ôtô tải lao sang lề phải, húc xe tải loại 7 tấn đang dừng sửa chữa văng xuống mương nước. Sau cú tông liên hoàn, ôtô tải bị biến dạng phần đầu, nhiều mặt hàng trên xe rơi xuống đường. Hai người đàn ông đi trên xe chết trong cabin, còn tài xế được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

Giữ giá xăng, dầu madút bán lẻ có giá mới. Theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính, giá bán lẻ các loại xăng sẽ được giữ nguyên như hiện hành. Giá hầu hỏa và dầu madút tăng lần lượt 189 đồng/lít và 319 đồng/kg lên 17.455 đồng/lít và không cao hơn 14.756 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Nữ bệnh nhân tử vong vì cúm A/H1N1 sau khi đi du lịch. Một bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long sau khi được chuyển lên từ tuyến dưới. Bác sĩ Văn Công Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân trên là bà L.T.K.H (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình). Theo bác sĩ Minh, trong khi đang đi du lịch ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thì bà H. bất ngờ bị sốt. Trở về nhà thì tiếp tục có các triệu chứng như: Sổ mũi, ho, hắt hơi, nhức đầu, sốt sau đó được người nhà đưa vào viện. (Xem chi tiết)

Đột kích vào căn nhà bốn tầng của Hà Văn Thành (37 tuổi) ở thị trấn Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La phát hiện đối tượng này đang cùng đồng bọn chuẩn bị đưa 15 bánh heroin, 3 kg ma túy đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Khi cảnh sát xuất hiện, Thành và Thụ chống trả quyết liệt, tháo chạy lên tầng thượng hòng thoát thân nhưng bất thành. (Xem chi tiết)

Đi săn trộm tê giác bất ngờ bị bầy sư tử cắn xé đến chết. Ít nhất hai người bị tình nghi là thợ săn trộm tê giác đã bị một bầy sư tử cắn xé đến chết rồi ăn thịt tại một khu bảo tồn tư nhân ở Nam Phi. Các nhân viên khu bảo tồn đã phát hiện ra sự việc này sau khi nhìn thấy những mảnh xác còn sót lại của khoảng 2-3 người tại một khu vực có sư tử sinh sống ở khu bảo tồn Sibuya nằm gần phía đông nam thị trấn Kenton-on-Sea. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một khẩu súng trường loại lớn và một chiếc rìu.

Thợ lặn Thái Lan hôm nay tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ tàu du lịch chìm ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Phuket, nâng tổng số người chết lên 41, theo Bangkok Post. 49 hành khách trên tàu đã được giải cứu và 15 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ Thái Lan tái khởi động hoạt động tìm kiếm vào sáng nay để tìm kiếm người mất tích sau khi tàu Phoenix chở 105 người, phần lớn là du khách Trung Quốc bị chìm vì gặp sóng lớn chiều 5/7. Tàu Phoenix được cho là đã phớt lờ cảnh báo thời tiết xấu để đưa du khách ra khơi.

Động đất mạnh 6 độ làm rung chuyển nhà cửa ở Tokyo. Các tòa nhà cao tầng ở Tokyo hôm nay rung chuyển khi trận động đất mạnh 6 độ xảy ra gần đó, AFP dẫn tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu khoảng 50 km dưới vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiba, theo Mainichi. Khu vực bị ảnh hưởng của động đất là Kanto, Tokyo và Yokohama. Đây là trận động đất mạnh hiếm gặp ở gần thủ đô Nhật Bản, nhưng nhà chức trách nước này chưa phát cảnh báo về sóng thần. Chưa có con số thiệt hại được đưa ra sau trận động đất.

