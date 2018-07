Bản tin 20H: Đội bóng Thái Lan sẽ đi tu để tưởng nhớ đặc nhiệm tử nạn

Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy và 2 xe tải xảy vào khoảng 9h sáng ngày 14/7 trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, hai chiếc xe tải dính chặt nhau nằm chắn giữa 2 chiều đi trên đường, trong khi 2 chiếc xe máy nằm trên đường hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc kéo dài. Vụ việc cũng khiến 3 người trên xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu Điều đáng nói, một phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường bị một người người đàn ông và 1 phụ nữ giật máy quay và dọa giết nếu không xóa hình.Chiều 14/7, người dân xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện ông Lê An Dương (32 tuổi), đang là trưởng công an xã này đã tử vong dưới một hồ sâu nước trên địa bàn. Sáng cùng ngày, một số người dân có thấy ông Dương mang cần câu cá đến hồ nước nêu trên để thả câu. Có thể trong lúc lội ra hồ nước để thả mồi câu, ông Dương đã bị tụt xuống hố nước sâu và tử vong do không biết bơi.Từ chối khi được một thanh niên mời rượu trong một quán ăn khuya, anh Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, ngụ khu phố 11) bị đối tượng tên Vũ (ở khu phố 6) dùng đôi đũa đâm liên tiếp vào mặt. Chiếc đũa đâm trúng mắt phải và xuyên tới vùng não khiến nạn nhân tử vong. Công an thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô, Kon Tum) đang ráo riết truy bắt hung thủ gây án.Theo đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ diễn ra lúc 13h ngày 16/7 (giờ Moscow, tức khoảng 17h giờ Việt Nam) tại dinh tổng thống - Presidentinlinna, Helsinki (Phần Lan). Tổng thống Mỹ Trump sẽ đến Helsinki vào đêm trước cuộc họp. Còn Tổng thống Nga Putin sẽ có mặt tại đây vào thứ Hai.Một quan chức Lầu Năm Góc mới đây xác nhận tàu đổ bộ tấn công lớp Essex cùng Đơn vị Viễn chinh số 13 của thủy quân lục chiến Mỹ ngày 10/7 rời cảng San Diego hướng về Tây Thái Bình Dương và Trung Đông. Giới chuyên gia cho rằng động thái bí mật triển khai tàu chiến trang bị tiêm kích tàng hình này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách thức Mỹ đối phó với các đối thủ như Trung Quốc và Triều Tiên, theo Business Insider.Banphot Konkum, bố của Duangpetch Promthep, có biệt danh là Dom, 13 tuổi, cho biết con mình và các thành viên khác trong đội bóng sẽ đi tu để tưởng nhớ Saman Kunan, cựu đặc nhiệm Thái ngày 6/7 tử nạn khi đi đặt các thiết bị dọc theo tuyến đường trong hang để chuẩn bị cho chiến dịch cứu hộ. "Chúng tôi đang lên kế hoạch và sẽ làm điều đó bất cứ khi nào tất cả gia đình sẵn sàng", Banphot nói. Đi tu trong một khoảng thời gian là tục lệ mà các thanh thiếu niên thường làm tại Thái Lan, nước có 95% dân số theo Phật giáo.