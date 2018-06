Bản tin 20H: Hãi hùng ổ rắn hổ mang hơn trăm con trốn trong nhà dân

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay (28/6), mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 33 người chết và mất tích, trong đó 23 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh 1 người bị lũ cuốn trôi; Lào Cai 1 người bị lũ cuốn trôi. Đến nay, 10 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lai Châu 9 người và Điện Biên 1 người) vẫn chưa được tìm thấy. Tổng thiệt hại ở các địa phương, ước tính lên gần 460 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Lai Châu trên 315 tỷ đồng, Hà Giang trên 120 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng, Lào Cai 8,5 tỷ đồng…