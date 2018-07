Bản tin 20H: Hãi hùng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trên máy bay

Chính phủ Lào thông tin chính thức về vụ vỡ đập thủy điện. Theo Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy hôm 23/7, gây ra vụ ngập lụt nhấn chìm nhiều ngôi nhà này là thảm họa lớn nhất tại Lào hàng chục năm qua, khiến hơn 3.000 người dân mất nhà cửa. Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng cho biết, các nhân viên cứu trợ đang nỗ lực tìm kiếm 131 người dân vẫn còn đang mất tích. (Xem chi tiết)

Trung Quốc chính thức tiếp nhận 'rồng lửa' S-400. Nguồn tin quân sự cho biết lô tên lửa đã được vận chuyển từ Nga tới Trung Quốc bằng đường biển từ tháng 5/2018. Tuy nhiên, lễ ký biên bản chứng nhận bàn giao hệ thống phòng không S-400 mới diễn ra hồi tuần trước. Ngay khi những giấy tờ trên được ký, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 này được chuyển quyền sở hữu cho Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của Nga mua hệ thống tên lửa S-400. Nước thứ hai đặt mua S-400 là Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng (SN 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972, quê quán Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).Lãnh đạo hai huyện Nam và Bắc Trà My cho biết, hiện đã chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình dân cư sau khi các trận động đất này xảy ra, nếu có thiệt hại gì thì báo cáo để huyện có hướng xử lý.Khoảng 6h ngày 26/7, xe khách giường nằm Ninh Chiểu chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến đoạn qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nhân viên đi kiểm tra xe, phát hiện ông Nguyễn Đức Hùng (51 tuổi, hành khách đi từ Ninh Thuận) nằm bất tỉnh. Lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, phát hiện sự việc, nhân viên nhà xe đã đưa ông Hùng vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, song bác sĩ xác định nạn nhân tử vong từ trước. Theo nhà chức trách, ông Hùng đang là cán bộ công an tỉnh Ninh Thuận, cấp bậc trung tá.Vào hồi 4h50 ngày 26/7, một tảng đá nặng khoảng 10 tấn bất ngờ đổ sập xuống nhà bà Lê Thị Mận (ở tổ 4, khu 1A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) và đè trúng anh Vũ Văn Cảnh (SN 1991) khiến nạn nhân trọng thương, tử vong và tử vong sau đó. Cơ quan chức năng của TP. Cẩm Phả hiện tại đã phong tỏa hiện trường, tạm di chuyển 10 hộ dân xung quanh khu vực vừa xảy ra vụ việc tới nơi an toàn để kiểm tra hiện trạng ngọn núi.

Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trên máy bay. Hãng AirAsia Ấn Độ hôm 25/7 cho biết khi các thành viên phi hành đoàn đang kiểm tra máy bay trước khi nó hạ cánh xuống sân bay New Delhi thì phát hiện thi thể một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh, theo Reuters. Khi kiểm tra, họ phát hiện đứa bé bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Một phụ nữ bị nghi ngờ sinh con trên máy bay đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn. "Một cô gái 19 tuổi thừa nhận đã sinh ra đứa bé và chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra", sĩ quan cảnh sát Sanjay Bhatia nói. Các nhà điều tra đang cố gắng liên lạc với gia đình của cô gái này.

