Bản tin 20H: Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận ở biển Nhật Bản

Bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành nhiều quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp tại Cơ quan An ninh điều tra; Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an. Theo các quyết định, Bộ trưởng Tô Lâm đã bổ nhiệm Thiếu tướng Lý Anh Dũng (SN 1961) - Cục trưởng Cục An ninh điều tra giữ chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tiếp đến, Trung tướng Trần Văn Vệ (SN 1959) - Chánh Văn phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Xe Rolls-Royce toác đầu sau va chạm mạnh tại Hà Nội. Khoảng 15h ngày 11/8, xe Rolls-Royce Wraith đã va chạm với xe Honda CRV cùng biển Hà Nội tại cổng trường tiểu học Sài Đồng, khu đô thị Phúc Đồng - Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội). Tại hiện trường, xe Honda CRV bị hất tung nằm chổng ngược trên vỉa hè gần hàng rào. Cách đó khoảng 2 m, xe Rolls-Royce Wraith nằm giữa ngã tư, bị toác phần đầu. Mảnh vỡ hai xe vương vãi trên mặt đường. Công an phường Phúc Đồng cho biết đã nhận được tin báo của lực lượng 113 quận Long Biên. Tuy nhiên, khi công an đến nơi thì không còn hiện trường, có thể hai bên đã giải quyết xong. (XEM CHI TIẾT)

Nước về hồ lớn, thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả lũ. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, khoảng 11h hôm nay (11/8), mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 106,43m, lưu lượng nước về hồ đạt 4.312 m3/s, tổng lưu lượng xả (tính cả qua 2 cửa xả đáy và phát điện) là 5.613 m3/s. Dựa trên nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và diễn biến thực tế, theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo đã lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy vào lúc 16h hôm nay. Như vậy, hiện nay, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 3 cửa xả đáy; hồ Sơn La mở 1 cửa xả đáy; và hồ Tuyên Quang mở 2 cửa xả đáy. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 300 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang tràn ra quốc lộ. Sáng 11/8, một nhóm học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục Lao động - Xã hội Tiền Giang (tại huyện Châu Thành) - thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang, xảy ra cự cãi với cán bộ. Các đối tượng sau đó dùng dao, gạch tấn công khiến một nhân viên trung tâm gãy răng, rồi hò hét kích động những người còn lại phá cửa trốn ra ngoài. Trưa ngày 11/8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, khống chế hàng chục học viên trốn trại tại Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc. (XEM CHI TIẾT)

Cà Mau kiến nghị Trung ương bổ sung vốn xây kè chống sạt lở. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau báo cáo và kiến nghị Thủ thướng Chính phủ hỗ trợ vốn thực hiện các dự án kè chống sạt lở ven biễn, tạo bãi bồi khôi phục rừng phòng hộ ven biển.Đồng thời, tỉnh Cà Mau yêu cầu hỗ trợ vốn để triển khai các dự án tái định cư để bố trí di dời hơn 5.000 hộ dân sống ven biển, ven sông có nguy cơ sạt lở cao. Trước mắt, xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng sạt lở tại huyện Năm Căn, với 356 hộ dân cần di dời khẩn cấp. (XEM CHI TIẾT)

Liên hợp quốc yêu cầu điều tra minh bạch vụ không kích xe chở học sinh. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10/8 đã kêu gọi mở một cuộc điều tra “đáng tin cậy và minh bạch” đối với vụ không kích do liên quân Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện khiến hàng chục trẻ em ở Yemen thiệt mạng. Trước đó, hôm 9/8, một chiếc xe buýt chở học sinh đã trúng không kích của liên quân Saudi Arabia khi đi ngang qua khu vực chợ Dahyan, phía Bắc tỉnh Saada, Yemen, khiến ít nhất 43 người chết, 64 người khác bị thương, trong đó có 30 trẻ em dưới 15 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng tìm đồng minh mới thay thế Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara có thể tìm kiếm những người bạn và đồng minh mới nếu nước này không thấy thêm sự tôn trọng và có đi có lại nào trong quan hệ song phương với Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 cho biết ông đã cho phép tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, lên mức 20% và 50%. Thông tin Mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt đã khiến đồng nội tệ Lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh và mất gần 20% giá trị trong 24 giờ qua.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận ở biển Nhật Bản. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 11/8 đưa tin 3 tàu mang tên lửa thuộc lữ đoàn bảo vệ vùng biển quanh căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành một cuộc tập trận tại biển Nhật Bản. Trong cuộc diễn tập, các tàu Nga đã tấn công một nhóm tàu chiến của kẻ thù giả định. Các tàu tham gia đã luyện tập toàn bộ thuật toán của những hành động được sử dụng trong một cuộc tấn công, ngoại trừ việc phóng tên lửa.

