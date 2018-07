Bản tin 20H: Hàng trăm nhà báo vẫn đang bị mắc kẹt ở Syria

Ban Bí thư kỷ luật lãnh đạo Tổng Cty Công nghiệp Xi măng VN. Ngày 10/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 120-TTr/UBKTTW, ngày 06/7/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Việt Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Ban Bí thư nhận thấy: Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, ông Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (XEM CHI TIẾT)

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức Cảnh cáo do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thương vụ MobiFone mua AVG. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã vi phạm, khuyết điểm: Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Công ty Mobifone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; để một số đồng chí lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án trên. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện nhiều tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup. Chiều 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa tiếp tục triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức cá độ World Cup 2018 trên địa bàn. Cụ thể, tối 8/7, Phòng PC45 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà của anh Trần Thuận An (31 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bắt quả tang An đang sử dụng mạng internet để tổ chức cho nhiều con bạc cá độ với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 13 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Tỉnh ủy Kon Tum, HĐND thành phố Cần Thơ vừa triển khai quyết định về công tác cán bộ; bầu nhân sự mới. Chiều 9/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai đến nhận công tác tại UBND tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 10/7/2018. Ngày 9/7, HĐND thành phố Cần Thơ đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND đối với đồng chí Mai Như Toàn và chức danh Chánh Văn phòng HĐND đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, do chuyển công tác khác. (XEM CHI TIẾT)

Hàng nghìn huyện, xã có thể sáp nhập. Sáng 10/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý kiến xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ nay đến năm 2021. Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng, từ 1986 - 2016, số đơn vị hành chính cấp huyện đã tăng hơn 270, từ 431 lên 713 đơn vị. Cùng với đó, số đơn vị hành chính cấp xã tăng cũng tăng hơn 1.500 đơn vị, từ 9.657 lên 11.162. Nghị quyết 18 Trung ương 6 yêu cầu, đến năm 2021 sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; từ năm 2022 - 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định. Chính bởi vậy, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ phải sắp xếp lại. (XEM CHI TIẾT)

Hàng trăm nhà báo vẫn đang bị mắc kẹt ở Syria. Ngày 10/7, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Hiệp hội các nhà báo Syria cho biết ít nhất 270 nhà báo bị mắc kẹt tại tỉnh Daraa, Tây Nam nước này, trong bối cảnh cuộc tấn công của các lực lượng Chính phủ Syria nhằm vào khu vực này đang tiếp diễn. Hiệp hội các nhà báo Syria cho biết thêm các nhà báo, các nhà hoạt động và nhân viên ngành truyền thông “đang đối mặt với mối nguy hiểm sắp xảy ra”. Trong một thông báo, cơ quan này nêu rõ: “Trong vài ngày vừa qua, phần lớn nhân viên ngành truyền thông đã bị buộc phải di chuyển tới một khu vực địa lý bị hạn chế thuộc vùng Quneitra. Tuy nhiên, một số người đã bị vây hãm ở ‘Daraa Al Balad’ và khu vực gần kề phía Tây”.

Trung Quốc vẫn kiên định với lập trường về vấn đề Triều Tiên. Theo Reuters, ngày 10/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, nước này duy trì lập trường của mình đối với vấn đề Triều Tiên, và nhấn mạnh Bắc Kinh hành động theo nguyên tắc có trách nhiệm. Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu trên tại buổi họp báo thường kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc có thể can thiệp vào đối thoại Mỹ-Triều.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quân đội. Theo công báo chính thức của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayip Erdogan đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Guler vào vị trí trên thay thế người tiền nhiệm Hulusi Akar, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều động Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Umit Dundar đảm nhiệm vị trí Tư lệnh các Lực lượng Bộ binh thay thế ông Guler và ông Metin Gurak thay thế ông Dundar. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng thông qua các quyết định thăng quân hàm cho nhiều sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng Không quân.

Đỗ Quyên