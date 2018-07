Bản tin 20H: Hy hữu bé trai bị thanh sắt dài 60cm đâm xuyên cơ thể

Bắt đầu từ 1/8, TPHCM sẽ triển khai thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường 23 tuyến ở khu vực trung tâm, trong đó quận 1 có 13 tuyến, quận 5 có 4 tuyến còn lại là ở quận 10 . Những phương tiện được phép đỗ tại các tuyến đường này là ôtô từ 16 chỗ trở xuống hoặc xe tải 1,5-2,5 tấn. Mức phí tăng ít nhất 20.000- 40.000 đồng mỗi giờ cho mỗi lượt xe. Cụ thể, xe dưới 9 chỗ sẽ đóng phí 25.000 đồng/ giờ, xe từ 16 chỗ trở lên sẽ phải đóng phí 30.000 đồng/ giờ. Mức thu phí xe cao thấp từng tùy thuộc theo từng địa bàn. (Xem chi tiết)

Hai chị em chết đuối ở vùng lũ Hà Nội. Khoảng 10h ngày 30/7, người dân phát hiện thi thể hai cháu nhỏ nổi ở ven đê sông Bùi, đoạn qua xã Tốt Động (Chương Mỹ). Hai nạn nhân là chị em ruột, chị 12 tuổi, em 10 tuổi, nhà cách vị trị gặp nạn khoảng một km. “Hai cháu mất tích từ chiều qua, gia đình đã gọi loa tìm. Nhà hai cháu không bị ngập và không ai nghĩ trẻ lại ra khu vực này để chơi”, ông Nguyễn Trọng Trận, Chủ tịch xã Tốt Động, cho biết.

Kinh hoàng người đàn ông cứa cổ vợ và 2 cháu tại nhà. Thấy dì bị chồng cứa cổ, Trịnh Hồng Minh (7 tuổi) không kịp phải ứng cũng bị Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi, trú phường Phương Lưu, quận Hải An) cứa một nhát vào cổ. Hoảng sợ nhưng Minh vẫn cố vùng vẫy, tay giữ lưỡi dao để em trai chạy nhưng bé Trịnh Hồng Quang (6 tuổi) không thoát vẫn bị đối tượng cứa cổ rồi cướp xe máy người đi đường để tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Bé trai bị thanh sắt đâm xuyên từ khu vực bộ phận sinh dục lên bụng. Lãnh đạo BV Trẻ em Hải Phòng chiều nay cho biết, các bác sỹ vừa phẫu thuật thành công cho cháu Nguyễn Hoàng Nhật Minh, 6 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn An Dương, lấy thanh sắt dài 60cm, đường kính 2cm ra khỏi cơ thể cháu. Chiều qua, BV tiếp nhận bệnh nhân Minh được tuyến dưới chuyển lên khi bị thanh sắt dài và to đâm xuyên từ bộ phận sinh dục lên ổ bụng. BS Nguyễn Duy Tâm, người phẫu thuật cho cháu bé thông tin: Đây là trường hợp tai nạn hi hữu. Bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên nhưng kết quả siêu âm, chụp X-quang và chụp CT cho thấy phần ổ bụng không có tổn thương nghiêm trọng, động mạch chủ và tinh hoàn không bị vỡ hay tắc mà còn nguyên.

Cơ quan điều tra thuộc Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế Malaysia (ICAO) hôm nay, 30/7, đưa ra báo cáo chính thức về vụ mất tích của máy bay MH370. Theo đó, cơ quan này kết luận hiện chưa thể xác nhận bất cứ sự cố động cơ hoặc hệ thống nào của máy bay “khi chưa thể nghiên cứu xác máy bay, cũng như những dữ liệu ghi lại của chuyến bay cho thấy việc ngừng hoạt động của hệ thống quan sát, việc đổi hướng và lộ trình bay sau đó của MH370”. “Việc thiếu thốn bằng chứng đã không cho phép chúng tôi loại trừ hoàn toàn những khả năng ấy. Khả năng có bên thứ 3 can thiệp khiến máy bay gặp nạn cũng không thể bị loại trừ”, trích báo cáo. (Xem chi tiết)



Về thông tin liên quan đến chiếc xe khách 16 chỗ BKS 75B - 000.52 ông Sinh cho hay, theo thông tin từ Sở GTVT Quảng Trị thì xe này đến ngày 1/10 mới hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, xe này không đăng ký kinh doanh dịch vụ.Theo tờ Tuổi trẻ Bắc Kinh, vụ tai nạn xảy ra lúc 11h trưa nay, 30/7, tại một bãi đỗ xe thuộc quận Chaoyang (Bắc Kinh, Trung Quốc). Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng đã đâm xuống đất sau khi phi công cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khu vực đông người. Vụ tai nạn khiến 4 người trên máy bay bị thương nhẹ.

