Bản tin 20H: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đón rét đậm

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ trưa 19/11, áp thấp nhiệt đới đã tiến sát vào bờ, đang suy yếu dần thành vùng áp thấp. Chiều và tối nay khu vực Nam Bộ có mưa to, giông lốc do chịu ảnh hưởng thêm không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc. "Tổng lượng mưa lớn cộng thêm triều cường trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn đang đạt báo động III (tức 1,5 m) sẽ khiến khu vực miền Đông, trong đó có TP HCM ngập nặng", đại diện Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nói và cho biết trong hôm nay vùng biển khu vực Cần Giờ gió giật mạnh, có thể lên 70 km/h. (Xem chi tiết)

Chiều nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ dự báo, đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Ngày mai (20/11), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 14-16oC, vùng núi cao dưới 10oC.

Chiều 19/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vụ án liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La, trong đó có 17 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý làm trái quy định nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, có ông Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La; 2 phó giám đốc các sở Tài chính, TN&MT... Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của từng đối tượng thể hiện ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định…, gây thiệt hại cho Nhà nước. (Xem chi tiết)

Ngày 19/11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam ba tháng đối với ông Ngô Trường Sơn - Trưởng phòng thanh tra Phòng chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh Cà Mau) - về hành vi Làm giả giấy tờ cơ quan Nhà nước. Hồi tháng 3, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ông Sơn làm giả văn bản của đơn vị gửi Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, yêu cầu lập đoàn thanh tra xác minh việc một công ty Nhà nước ở địa phương không thực hiện kết luận thanh tra ba năm trước, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Ông Sơn sau đó thừa nhận hành vi, song nói rằng mục đích làm văn bản giả vì sợ nhiều người khiếu nại "quậy". Và ông chỉ đưa văn bản giả để bà con yên tâm rồi lấy lại, nhưng không ngờ bị phát tán. (Xem chi tiết)

Do xảy ra mâu thuẫn từ trước, Lê Văn Hai (43 tuổi, ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên) dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ nữ chủ quán ăn sáng khiến chị Tôn Thị Thanh (39 tuổi, ở Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) tử vong tại chỗ sau đó anh ta chốt cửa tự sát. Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn khi về cơ quan cũ rút hồ sơ, Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) cầm dao xông vào chém Phạm Quang Tiệp (ngụ phường Tân Hiệp) tử vong và khiến Lương Hoàng Tiến (ngụ phường Long Bình) trọng thương tại trước cửa Công ty taxi 42 (tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Hoàng Anh để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Zanu-PF của Zimbabwe sẽ họp vào Chủ nhật (19/11) để thông qua việc bãi nhiệm Tổng thống Robert Mugabe, nhà lãnh đạo duy nhất kể từ khi giành được độc lập vào 37 năm trước. Reuters trích dẫn nguồn tin cho hay, một cuộc họp bất thường của đảng cầm quyền Zanu-PF sẽ được triệu tập vào khoảng 10h30 sáng Chủ nhật (theo giờ địa phương) để xem xét việc “phế truất” nhà lãnh đạo 93 tuổi Robert Mugabe. Ông này bị bắt giữ tối 14/11 và giam lỏng tại tư gia, sau khi quân đội tiến hành cuộc binh biến, mà theo tuyên bố là để trấn áp tội phạm gây lũng đoạn tình hình đất nước. (Xem chi tiết)

Hải quân Mỹ ngày 17/11 thông báo điều máy bay săn ngầm P-8A Poseidon hỗ trợ Argentina tìm chiếc tàu ngầm ARA San Juan cùng 44 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. (Xem chi tiết) Mỹ đồng thời đề nghị triển khai phi cơ thám hiểm NASA P-3 cùng tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích. Các quốc gia khác cũng tham gia hỗ trợ Argentina gồm Brazil, Uruguay, Chile, Peru, Anh và Nam Phi.

Ngày 19/11, Ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành cuộc gặp ba bên tại Astana (Kazakhstan) để thảo luận về tình hình Syria và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo 3 nước, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tới tại thành phố Sochi (Nga).

