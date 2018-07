Bản tin 20H: Kinh hãi cô gái mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi ở spa

Tính đến cuối giờ chiều nay (20/7), Yên Bái đã có 8 người chết do sạt lở đất vùi lấp ở huyện Trấn Yên, Mù Cang Chải và Văn Chấn. Cũng tại địa bàn ba huyện này đã có 16 người mất tích và 8 người bị thương. Địa bàn toàn tỉnh có 642 nhà bị thiệt hại, trong đó chủ yếu bị sập và tốc mái, số nhà bị hỏng hoàn toàn lên đến 200 nhà. Ngoài ra, Yên Bái còn chịu thiệt hại rất nặng về nông nghiệp với hơn 700ha lúa bị ngập sâu, trong đó huyện Trấn Yên có tới hơn 400ha. Các công trình giao thông bị tàn phá nghiêm trọng… (Xem chi tiết)

Trong khi bão số 3 (Sơn Tinh) vừa đi qua, gây mưa lũ lớn trên đất liền, thì một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều nay 20/7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Bắc biển Đông, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)

Lộ diện người 'tiếp tay' ông Vũ Trọng Lương? Tỉnh ủy Hà Giang vừa gửi văn bản đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát sơ bộ, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang đã ban hành Quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT - Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương, trái với quy chế.

Kinh hãi cô gái mù mắt sau 5 phút tiêm filler ở spa. 4 ngày trước (16/7), chị D. 30 tuổi, tới một spa ở quận 4, TP.HCM để làm đẹp. Khi được nhân viên ở spa tư vấn, chị lựa chọn nâng mũi bằng phương pháp tiêm filler loại hyaluronic acid. Chỉ 5 phút sau khi được tiêm chất filler vào mũi, chị thấy mặt có biểu hiện sưng phù, sụp mí mắt, mắt mờ và không thể nào mở được nên vào bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám ở khoa chẩn đoán người bệnh bị tổn thương xoang hang, lấp mạch mắt trái do tiêm filler. Tiến hành khám chuyên khoa mắt, bác sĩ ghi nhận mắt mi trái sụp hoàn toàn, giác mạc phù, không quan sát được bán phần sau, nguyên nhân do tăng nhãn áp bởi biến chứng chất filler. Kết quả MRI sọ não, xác định người bệnh bị tắc động mạch ổ mắt.

Xe container chở trái cây lao xuống vực sâu hàng chục mét. Vào lúc 12h ngày 20/7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe container chở trái cây do không làm chủ được tốc độ đã lao xuống vực sâu hàng chục mét. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Hồ Bá Sơn (SN 1992, trú tại Quỳnh Bạ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) được người dân địa phương kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hóa Thanh, rất may người này chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

Mỹ đang tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh học thuyết phòng thủ tên lửa toàn cầu của mình bố trí dọc biên giới của Nga, tuy nhiên điều này không thể giúp Mỹ trong cuộc tấn công tên lửa ồ ạt từ phía Nga. Quan điểm này đã được chuyên gia quân sự Viktor Litovkin thể hiện trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Rueconomics.ru . (Xem chi tiết) Rueconomics.ru

Bị can Vũ Trọng Lương là Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang. Ông này bị xác định đã can thiệp, nâng điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.Theo phán quyết của toà án, cựu Tổng thống Park (66 tuổi) bị kết án 6 năm tù giam vì nhận tiền từ ngân sách của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), và 2 năm tù giam vì tham gia bất hợp pháp trong việc chỉ định ứng viên cho cuộc bầu cử từ đảng cầm quyền trong nhiệm kỳ Tổng thống của bà. Mức án này thấp hơn nhiều so với mức án mà các công tố viên đề xuất trước đó là 15 năm.

