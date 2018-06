Bản tin 20H: Kinh hoàng xe khách đấu đầu xe tải trên cao tốc, 18 người tử vong

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Sơn La-Hòa Bình với nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa 30/6 phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,5 độ C… Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 1/7 phổ biến ở mức 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Công an đưa mẹ con ‘hotgirl Bella’ vào trung tâm bảo trợ xã hội. Cho rằng bị một số người dân vây ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Đoàn Thúy Hà (còn được gọi là "hotgirl" Bella, SN 1986, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã tới Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cầu cứu. Sau đó Công an phường Hàng Trống đã chuyển hai mẹ con"hotgirl" Bella đến trung tâm bảo trợ xã hội thành phố. (Xem chi tiết)

Toàn cảnh 3 ngày vây ráp, tiêu diệt 3 tên trùm tại thủ phủ ma túy. Sau ba ngày tấn công "thung lũng ma tuý" tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La, nhà chức trách cho hay hai tên cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân là Tú và Hùng đã bị tiêu diệt vào chiều 29/6. Trong nhà, cảnh sát ghi nhận có xác Tuân và hai đệ tử trên, tất cả đều có súng trên tay. Cảnh sát thu hơn 10 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và nhiều lựu đạn... (Xem chi tiết)

Sẽ cho cô giáo bị hiếp dâm tại lớp học được chuyển trường. Chiều 30/6, nguồn tin từ UBND thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, liên quan đến vụ cô P.T.N.N (giáo viên Trường THCS Lê Thuyết - xã Bình Thành) bị kẻ xấu xâm hại ngay tại nơi làm việc trong khi đi trực hè, lãnh đạo cơ quan này sẽ xem xét cho cô giáo là nạn nhân vụ việc được chuyển trường nếu người này có đơn đến gửi cấp có thẩm quyền. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm đảo gần Trung Quốc. Giới truyền thông Triều Tiên hôm nay, 30/6, đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thị sát tới một trang trại trồng sậy ở Sindo, tỉnh Bắc Bình An (giáp Trung Quốc). Theo KCNA, ông Kim đã yêu cầu chính quyền địa phương phải đẩy mạnh sản xuất sậy quy mô lớn, tạo nguyên liệu cho ngành sản xuất sợi hóa học. Đây là chuyến thị sát địa phương đầu tiên của ông Kim kể từ sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Xem chi tiết)

Xe khách đấu đầu xe tải trên cao tốc Trung Quốc, 18 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 29/6 trên đoạn đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe khách đã đột ngột lao qua dải phân cách và đâm thẳng vào xe tải trong lúc cả hai phương tiện đang cùng di chuyển, South China Morning Post đưa tin. 9 người trên xe khách và một người trên xe tải đã thiệt mạng trong tối qua. Đến sáng nay, số người chết đã tăng lên 18 và 14 người bị thương đang được điều trị tại 4 bệnh viện địa phương.

