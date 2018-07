Bản tin 20H: Lộ danh tính nữ đại úy bắn rơi máy bay của Syria

Du khách bị đâm trọng thương khi đứng rút tiền tại Đà Nẵng. Thông tin từ BV Đà Nẵng chiều 25/7 cho hay, khoảng 19h40 tối qua BV tiếp nhận bệnh nhân tên T.Đ.M.T (26 tuổi, quê Đăk Lăk). Người nhà bệnh nhân cho biết, anh T. cùng gia đình đi du lịch từ Quảng Bình và Huế, khi đến Đà Nẵng anh có dừng lại một cây ATM để rút tiền thì bị người lạ đâm từ phía sau. Anh T. tri hô và kháng cự thì tiếp tục bị đâm thêm 2 nhát vào cánh tay phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an đã làm việc cùng người nhà và lấy lời khai làm rõ nguyên nhân.

Xe chở hài cốt bốc cháy trên quốc lộ. Khoảng 9h30 sáng nay, chiếc xe tang chở hài cốt chạy trên QL 48E theo hướng Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp (Nghệ An), khi đến địa bàn xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn) thì bất ngờ bốc cháy. Tại hiện trường, chiếc ô tô cháy dữ dội, trơ trụi khung xương, cuộn khói bốc cao nghi ngút. Rất may, hơn 10 người trong xe đã kịp đưa hài cốt thoát ra ngoài. Ông Đậu Phi Công, Trưởng công an xã Nghĩa Hội cho hay, chiếc xe bị cháy đang trên đường chở một nhóm người tại huyện Nghĩa Đàn đưa hài cốt người thân đã hỏa táng ở Thanh Hóa trở về nhà.

Phát hiện ma túy cực độc chưa có trong danh mục. Ngày 25/7, Bộ Công an cho biết qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công an các địa phương đã phát hiện một số loại nghi là ma túy nên gửi giám định. Kết quả giám định tại Viện khoa học hình sự và các Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã phát hiện hai chất ma túy mới có tên là N-Ethylpentylone trong các mẫu viên nén màu hồng và 5FR-MDMB-PICA trong mẫu thảo mộc khô cắt nhỏ. (Xem chi tiết)

Ngày 25/7, Bộ Công an cho biết qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công an các địa phương đã phát hiện một số loại nghi là ma túy nên gửi giám định. Kết quả giám định tại Viện khoa học hình sự và các Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã phát hiện hai chất ma túy mới có tên là N-Ethylpentylone trong các mẫu viên nén màu hồng và 5FR-MDMB-PICA trong mẫu thảo mộc khô cắt nhỏ.

Tìm thấy 26 thi thể sau vỡ đập ở Lào. Quan chức lãnh sự Thái Lan tại Lào Chana Miencharoen chiều nay cho biết giới chức tìm thấy 26 thi thể sau khi một trong năm đập phụ tại dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào tối 23/7 bị vỡ, khiến lượng nước khổng lồ trút xuống hạ lưu. "17 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện", ông nói, cho biết thêm rằng nước lũ đã cản trở những nỗ lực cứu hộ, theo AFP. Hãng thông tấn Lào đưa tin rằng hàng trăm người vẫn mất tích, trong đó có ít nhất 50 người từ làng Ban Mai.

Israel tiết lộ danh tính nữ đại úy bắn rơi máy bay của Syria. Theo Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hai khẩu đội tên lửa Patriot của nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-22 của Syria bị cáo buộc đi vào không phận phía trên Cao nguyên Golan. Nguồn tin quân đội Syria cho biết, một trong hai phi công của Su-22, Omran Muri, đã thiệt mạng trong khi hiện chưa rõ số phận của phi công còn lại. IDF hôm nay xác nhận, nữ quân nhân của lực lượng này, Đại úy Or Na'aman, chính là người đã chỉ huy khẩu đội tên lửa Patriot bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay đến hết ngày 26/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa giông nhiều nơi. Riêng vùng núi và trung du mưa to, trọng tâm mưa là ở Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu (50-100 mm một ngày). Từ ngày 27/7, do dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ kết hợp với gió Đông Nam hoạt động mạnh, mưa lớn sẽ mở rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8. Riêng Hà Nội từ đêm 25 đến ngày 26/7 trời mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa to.Ngày 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương (thuộc Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực) đã bị tạm thu hồi giấy phép hành nghề. Quyết định trên được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành và vì vậy, ông Lương sẽ tạm thời không được điều trị cho các bệnh nhân. Hiện tại, BV Hòa Bình đã bố trí cho ông Lương làm việc tại khối văn phòng. Sau này, nếu tòa án hoặc cơ quan tố tụng xác định ông Hoàng Công Lương vô tội, ông sẽ được nhận lại giấy phép hành nghề dành cho bác sĩ.Theo RT, vụ đánh bom xảy ra hôm nay, 25/7, bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Quetta (Pakistan), đúng thời điểm xe cảnh sát đang đi tuần. Ít nhất 28 người được xác định đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi kẻ đánh bom liều chết kích hoạt thiết bị nổ mang theo người. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Phan Thiên