Bản tin 20H: Lộ nguyên nhân 2 vợ chồng ở Điện Biên bị bắn chết?

Quyết định trên căn cứ vào Kết luận 200-KL/ĐUK ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tiêu chuẩn chính trị đối với ông Trần Hữu Hiệp. Đồng thời, xét hồ sơ của ông Hiệp, không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “thi hành Điều lệ Đảng”.Theo đó, ngày 15/8 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Uống nhầm ma túy, thiếu úy công an tử vong”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp tử vong của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ngộ độc chất ma túy trong quá trình truy bắt tội phạm. Sau khi Thiếu úy Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long do nhân viên y tế của bệnh viện chậm trễ trong công tác cấp cứu đã dẫn đến sự việc trên.