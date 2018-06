Bản tin 20H: Lời khai man rợ của kẻ giết tình cũ bằng 20 nhát dao

Đường ống nước sạch sông Đà lại gặp sự cố. Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) cho biết, đêm 15/6, đơn vị này phát hiện điểm rò rỉ trên đường ống nước sạch sông Đà tại km24 đại lộ Thăng Long nên phải dừng bơm nước. Ngay sau đó, Công ty đã huy động máy móc, công nhân tới khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do lưu lượng nước sụt giảm, từ 20h30 ngày 15/6 đến 4h ngày 16/6 nhiều khu vực phía Tây, Tây Nam Hà Nội bị tạm dừng cấp nước trong 7-8 giờ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù qua thời gian thông báo có nước nhưng nhiều người dân phản ánh vẫn chưa được cấp nước trở lại. (Xem chi tiết)

Đỗ xe tự động iParking nhân rộng thêm 150 điểm tại Hà Nội. Sau một thời gian khảo sát, lên phương án, Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, tiếp sau 2 điểm trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, thời gian tới hình thức đỗ xe theo công nghệ iParking sẽ được nhân rộng trên 150 điểm. (Xem chi tiết)

3 xe ô tô tông liên hoàn, hầm Hải Vân ùn tắc nhiều giờ. Khoảng 13h30 ngày 18/6, trong hầm đường bộ Hải Vân (Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe ô tô con, xe đầu kéo. Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô con dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, biển số bị văng ra ngoài, phần đầu xe bị hư hỏng nặng. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đuôi xe. Vụ tai nạn khiến cho hầm Hải Vân bị ùn tắc cục bộ. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm. Sau những ngày chịu tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ gây mưa, từ ngày hôm nay rãnh áp thấp suy yếu và tan dần, vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trời nắng mạnh. Nền nhiệt lúc 13h hôm nay đồng loạt tăng thêm 3-4 độ so với hôm qua, khoảng 33-35 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai 19/6 vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên thành 35-37. Trung Bộ dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 36-38. Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ dự báo kéo dài đến ngày 22/6, nền nhiệt ở trung du và đồng bằng phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.Trung Bộ nắng nóng liên tục từ nay đến hết tuần với mức nhiệt đỉnh điểm lên tới 39 độ C. Sau một thời gian khảo sát, lên phương án, Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, tiếp sau 2 điểm trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, thời gian tới hình thức đỗ xe theo công nghệ iParking sẽ được nhân rộng trên 150 điểm.Khoảng 13h30 ngày 18/6, trong hầm đường bộ Hải Vân (Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe ô tô con, xe đầu kéo. Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô con dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, biển số bị văng ra ngoài, phần đầu xe bị hư hỏng nặng. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đuôi xe. Vụ tai nạn khiến cho hầm Hải Vân bị ùn tắc cục bộ. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người.Sau những ngày chịu tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ gây mưa, từ ngày hôm nay rãnh áp thấp suy yếu và tan dần, vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trời nắng mạnh. Nền nhiệt lúc 13h hôm nay đồng loạt tăng thêm 3-4 độ so với hôm qua, khoảng 33-35 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai 19/6 vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên thành 35-37. Trung Bộ dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 36-38. Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ dự báo kéo dài đến ngày 22/6, nền nhiệt ở trung du và đồng bằng phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.Trung Bộ nắng nóng liên tục từ nay đến hết tuần với mức nhiệt đỉnh điểm lên tới 39 độ C.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB). Khác với kết luận ra cách đây hơn hai tháng, lần này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB). Khác với kết luận ra cách đây hơn hai tháng, lần này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm giết người tình mang thai khai gì? Liên quan đến vụ việc "Người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ", sáng 18/6, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: “Sau khi dùng dao bầu đâm liên tiếp khoảng 20 nhát vào cổ và ngực chị Nguyễn Thị T.H. (SN 1976, Hoàng Mai), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đã đến công an đầu thú”. Theo lời khai của Nghĩa, ông ta có quan hệ tình cảm với chị H. từ năm 2010. Tuy nhiên, do mâu thuẫn tình cảm nên chị H. đã bỏ đi hơn 1 năm nay không có tung tích gì. Đối tượng Nghĩa đã điện thoại liên hệ không được và nhiều lần đi tìm chị H. cũng không thấy. Mới đây, Nghĩa tìm được chị H. và lên kết hoạch sát hại nạn nhân.

Triều Tiên có tới 3.000 cơ sở hạt nhân. Thông tin trên được tờ Munhwa Ilbo (báo Hàn Quốc) đăng tải hôm nay, 18/6, dựa theo kết quả một cuộc đánh giá do chính quyền Mỹ thực hiện. Cụ thể, Mỹ đã phát hiện tới hơn 3.000 cơ sở liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên, đồng nghĩa với việc kiểm tra các địa điểm hạt nhân và các cuộc đàm phán Mỹ - Triều về phi hạt nhân hoá sẽ tốn khá nhiều thời gian. (Xem chi tiết)

Israel thông qua dự luật cấm ghi hình binh lính. Ủy ban cấp bộ trưởng về lập pháp của chính phủ Israel ngày 17/6 đã thông qua một dự luật quy định bất kỳ người nào quay phim, chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh binh lính Israel đang thực hiện nhiệm vụ có thể bị giam giữ tới 10 năm. (Xem chi tiết) Thông tin trên được tờ Munhwa Ilbo (báo Hàn Quốc) đăng tải hôm nay, 18/6, dựa theo kết quả một cuộc đánh giá do chính quyền Mỹ thực hiện. Cụ thể, Mỹ đã phát hiện tới hơn 3.000 cơ sở liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên, đồng nghĩa với việc kiểm tra các địa điểm hạt nhân và các cuộc đàm phán Mỹ - Triều về phi hạt nhân hoá sẽ tốn khá nhiều thời gian.Ủy ban cấp bộ trưởng về lập pháp của chính phủ Israel ngày 17/6 đã thông qua một dự luật quy định bất kỳ người nào quay phim, chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh binh lính Israel đang thực hiện nhiệm vụ có thể bị giam giữ tới 10 năm.

Phan Thiên