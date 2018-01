Bản tin 20H: Miền Bắc rét 'cắt da cắt thịt' trong 5 ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Cảnh báo, khoảng ngày 2/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 5/2.

Ngày 31/1, sau 12 ngày sửa chữa nhịp cầu thuộc cầu Long Kiểng bị sập, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho phương tiện lưu thông trở lại. Trước đó vào tối ngày 19/1, xe tài chở đá tải trọng khoảng 15 tấn đi qua cầu Phước Kiểng, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã gây sập 1 nhịp cầu tại khoang thông thuyền. Sự vụ đã khiến 1 xe tải bị rơi xuống sông, 1 xe máy còn nằm trên nhịp cầu bị sập và khiến 2 người bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

Ngày 31/1, trung tá Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nghi can Nguyễn Duy Quang (19 tuổi, trú xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) đã bị tạm giữ hình sự, phục vụ điều tra sau cáo buộc đâm chết anh Phạm Duy Luật (27 tuổi, người cùng xã). Trước đó, tối hai hôm trước, anh Luật đến quán Internet của anh Phạm Duy Phúc gần nhà chơi và bị anh em Quang chặn đường đâm chết với lý do dám trêu đùa một người bạn của Quang.

Khi công an xã đưa một thanh niên về trụ sở làm việc thì bị 6 đối tượng từ 18-32 tuổi cùng ngụ xã Cư Êbur vây quanh yêu cầu thả đương sự rồi dùng gậy, dao lao vào tấn công khiến 3 cán bộ công an xã Cư Êbur bị thương. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Hãng tin Interfax ngày 30/1 dẫn lời Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết: "Chúng tôi (Nga) sẽ tuân thủ quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ trục xuất toàn bộ lao động Triều Tiên khỏi Nga trước cuối năm 2019". Theo ông Matsegora, ước tính hàng chục nghìn lao động Triều Tiên sẽ phải trở về nước theo quyết định này. Để lên án các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong năm 2017, hôm 22/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Bình Nhưỡng. Một trong những điều khoản của nghị quyết nêu rõ, tất cả các nước phải trục xuất toàn bộ lao động Triều Tiên về nước trong vòng 2 năm.

Masdar News mới đây cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không kích dữ dội tại vùng Afrin, miền bắc Syria, và phá hủy nhiều khu vực hiện do lực lượng người Kurd kiểm soát. Nói về kết quả hoạt động quân sự trong ngày ngày 29-1 ở Afrin, Syria, Tổng Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, 25 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã phá hủy nhiều vị trí, nơi ẩn náu, kho vũ khí và đạn dược của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), 40 tay súng người Kurd cũng đã thiệt mạng. Như vậy, kể từ khi phát động chiến dịch "Cành Ô liu" hôm 20/1, đến nay Ankara đã tiêu diệt tổng cộng 597 tay súng người Kurd.

Ngày 31/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về tác động của Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Moskva bảo trợ nhằm đạt được hòa bình tại đất nước này. Cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho hay hai bên đã nhất trí rằng họ hài lòng với kết quả của đại hội trên và thảo luận về hợp tác song phương trong việc duy trì các vùng giảm căng thẳng tại Syria.

Phái đoàn Hàn Quốc 45 người gồm vận động viên trượt tuyết, nhân viên hỗ trợ và phóng viên hôm nay bay đến sân bay Kalma của Triều Tiên rồi tới khu trượt tuyết Masik, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Họ sẽ tập luyện chung và đấu giao hữu với vận động viên Triều Tiên vào ngày mai, theo AFP. Các vận động viên Hàn này là thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia và sẽ không tham gia Olympic mùa đông ở Pyeongchang khai mạc vào ngày 9/2. Đoàn Hàn Quốc sau đó sẽ bay về nước cùng với 10 vận động viên Triều Tiên được mời tham gia Olympic. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hàn Quốc đến Triều Tiên kể từ năm 2015.

Theo đó, đồn có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự và tổ chức thực hiện các kết hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại cảng. Ngoài ra đồn phải quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy… để điều tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

