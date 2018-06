Bản tin 20H: Mỹ chi nửa tỷ đô luyện lính chiến đấu dưới lòng đất

14 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 25/6, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất đã khiến 14 người chết tại các tỉnh Hà Giang và Lai Châu (Hà Giang 3 người, Lai Châu 11 người). Riêng tỉnh Lai Châu đã có 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và 7 người bị thương.

Trước đó, sáng sớm ngày 21/6, tại khu chợ rộng hàng nghìn m2 nằm ở trung tâm thị trấn Sóc Sơn xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại ki-ốt trong chợ. Ít phút sau, lửa lan rộng ra nhiều ki-ốt xung quanh. Vụ cháy thiêu rụi nhiều ki-ốt hàng hóa của người dân, rất may không gây thiệt hại về người.Theo chủ nhà nghỉ Khúc Vũ, thời điểm quay clip (ngày 21/6) có một nhóm thanh niên chừng 7 đến 8 người trông rất “bặm trợn” đến làm ồn, đập cửa đòi vào phòng. Vụ việc đã được Công an xã Hoà Thắng lập biên bản.Theo đó, chiều 24/6, một thí sinh tên Nhật, học sinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn đi tắm biển và không may đuối nước tử vong.Nhận định về đề Toán kì thi THPT quốc gia 2018 chiều nay, thầy Cao Cường, giáo viên chuyên luyện thi Toán (Hà Nội) cho rằng, năm nay, số lượng học sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều, bởi số lượng câu phân loại học sinh khá giỏi, khoảng 10 câu có độ khó và kỹ thuật ra đề tốt, không đơn giản với các thí sinh.