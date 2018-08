Bản tin 20H: Mỹ đã tìm thấy hộp đen của máy bay bị đánh cắp

Súng tự chế phát nổ, nam thanh niên tử vong. Thông tin ban đầu, chiều 12/8, anh Cao Thanh H. (19 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng nhóm bạn mang súng tự chế bắn đạn chì lên cánh rừng ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) để bắn chim. Trong lúc thao tác, bất ngờ súng phát nổ khiến anh H. trọng thương ở vùng bụng. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đang điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 4 hướng về Quảng Ninh - Nam Định, gió giật cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. (XEM CHI TIẾT)

Nam công chức bị khai trừ Đảng vì quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp. Chiều nay, tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Triệu Phong công bố quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Bình Triệu (39 tuổi) với lý do vào sáng 21/6 đã có "hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp". Ủy ban kiểm tra tại Quảng Trị xác định ông Triệu đã thiếu tu dưỡng đạo đức lối sống, quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp tại phòng làm việc. (XEM CHI TIẾT)

Thu hồi gần như toàn bộ biển xanh cấp sai quy định. Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn tại một phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14. Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, đã thu hồi gần như toàn bộ số biển xanh 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp và tổ chức, chỉ còn lại khoảng 20 trường hợp chưa thu được vì đơn vị được cấp biển xe đã giải thể hay xe đó hết thời hạn lưu hành. (XEM CHI TIẾT)

Lạng Sơn có Phó giám đốc Công an mới. Tại trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Dương Đình Thành, Phó giám đốc sở cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên được luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn. Bộ trưởng công an cũng công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đối với đại tá Vũ Hồng Quang (Phó giám đốc công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Lạng Sơn). Như vậy, hiện tại công an Lạng Sơn có 5 phó giám đốc, bao gồm các đại tá: Vũ Hồng Quang, Triệu Tuấn Hải, Nguyễn Đình Hải, Đỗ Ngọc Bình (từ Bộ công an luân chuyển), Dương Đình Thành (luân chuyển từ Thái Nguyên). (XEM CHI TIẾT)

Có 9 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ cháy bùng phát tại một bệnh viện gần Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo Straistimes, vụ cháy bùng phát lúc 4h36’ ngày 13/8, từ tầng 7 của một toà bệnh viện 9 tầng gần Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). 36 người, trong đó có 3 nhân viên y tế đã được sơ tán. 76 xe chữa cháy và 208 lính cứu hoả lập tức được triển khai đến hiện trường. Lãnh đạo Sở cứu hoá Tân Bắc Huang Te-ching cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tuy nhiên, ông Huang bác bỏ thông tin cho rằng hệ thống vòi phun chữa cháy của bệnh viện đã gặp trục trặc. (XEM CHI TIẾT)

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng 9 tới. Tuyên bố trên được đưa ra bởi một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae hôm nay (13/8) vài giờ sau khi các quan chức cấp cao Hàn – Triều thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 tới. “Việc tổ chức hội nghị vào đầu tháng 9 sẽ hơi khó khăn với tình hình hiện tại”, phát ngôn viên Cheong Wa Dae – ông Kim Eui-kyeom nói, đồng thời cho biết có khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng 9. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ đã tìm thấy hộp đen của máy bay bị đánh cắp. Ngày 12/8, các nhà điều tra Mỹ thông báo đã tìm thấy một hộp đen chiếc máy bay của hãng hàng không Horizon Air bị đánh cắp hồi tuần trước và bị rơi tại một hòn đảo thuộc bang Washington, Mỹ. Các nhà điều tra của NTSB sẽ gửi hộp đen này đến thủ đô Washington D.C để chiết xuất dữ liệu, phục vụ điều tra. Bà Ekrote cho biết thêm chiếc máy bay Bombardier Q400 trên được tìm thấy trong tình trạng vỡ thành những mảnh nhỏ. Trước đó, tối 10/8, Richard Russell, một nhân viên của hãng hàng không Horizon Air đã đánh cắp chiếc máy bay 76 chỗ ngồi Q400 tại sân bay Seattle-Tacoma, thành phố Seattle, bang Washington khi chiếc máy bay này đang được bảo trì và không có hành khách nào trên khoang.

Đỗ Quyên