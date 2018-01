Bản tin 20H: Nga mở điểm bỏ phiếu ở Triều Tiên cho một cử tri

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký quyết định tặng bằng khen cho trung vệ Bùi Tiến Dũng về những thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc cùng đội tuyển giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018. Theo lịch trình, tối nay, 30/1, Bùi Tiến Dũng sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Vinh vào lúc 19h30. Sau khi xuống sân bay, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng một số lãnh đạo sở ban ngành đón về trụ sở UBND huyện Đức Thọ để làm lễ mừng công. (Xem chi tiết)

Theo đánh giá của Cục Hàng không, việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 chở các cầu thủ đội bóng đá U23 mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn. Do đó, Cục Hàng không đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần hàng không Vietjet 40 triệu đồng, Cục Hàng không cũng phạt tiếp viên trưởng 4 triệu đồng.