Bản tin 20H: Người đàn ông bị tàu hỏa cán lìa đầu

Theo kế hoạch, ngày 5/6, Đoàn khảo sát Kiểm toán nhà nước khu vực XII sẽ có buổi làm việc với Phòng TCKH huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) về việc khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Nhưng trước đó, vào khoảng 8h sáng 2/6, phòng làm việc của một Phó trưởng phòng TCKH huyện Đắk G’Long đã bất ngờ bị cháy, làm nhiều giấy tờ, hồ sơ và máy móc bị cháy, hư hỏng nặng. Trong đó có nhiều hồ sơ về xây dựng cơ bản, và hồ sơ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Thủy điện Đồng Nai 3. Sau vụ cháy, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh và đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận.

Liên tiếp 6 con cá hố rồng chết dạt vào bờ biển Quảng Bình. Mới đây tại Quảng Bình lại xuất hiện một con cá hố rồng chết dạt vào bờ biển. Đây là con cá hố rồng thứ 6 được phát hiện trong hơn 1 tuần qua. Theo nhiều ngư dân, cá hố rồng liên tiếp dạt vào bờ là hiện tượng hiếm gặp. Con cá hố rồng mới nhất chết dạt vào bờ biển Quảng Bình được phát hiện tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch vào ngày 12/6. Con cá này dài khoảng 5m, nặng 50-60kg. Ngay sau khi phát hiện, đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ an táng, lập miếu thờ theo phong tục làng biển.

Sáng ngày 14/6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã cho triệu tập 2 người để lấy lời khai, khi nào có kết luận sẽ thông tin đến báo chí. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”. Đại tá Phương cũng khẳng định đây là vụ đánh ghen, nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận điều tra. Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ việc trên là chị G. (SN 1990), chủ một tiệm spa trên địa bàn TP Thanh Hóa đã lên tiếng phủ nhận thông tin mình bị đánh ghen và cho rằng có người cố tình dựng lên vụ việc trên để hạ uy tín của chị hoặc có thể do cạnh tranh trong làm ăn.Vụ việc xảy ra vào trưa 14/6, tại căn nhà trong hẻm 958 đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Bình Tân, TPHCM). Hai nạn nhân được xác định là ông Trần Xuân Điệt (72 tuổi) và người con trai 31 tuổi. Vào khoảng thời gian này, vợ ông Điệt buôn bán hàng ở ngoài chợ có gọi điện về cho người con trai ra phụ bán. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gọi vẫn không thấy con trai bắt máy nên bà đã chạy về nhà. Khi về đến nhà, mở cửa ra thì ngất lịm khi phát hiện hai cha con ông Đệt đã chết trên người có nhiều vết thương. Việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (14/6), tại xóm 3 xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại diện Công an xã Cù Vân cho biết, nạn nhân là nam giới, trú tại xóm 3 xã Cù Vân. Thời điểm trên, người này đi bộ băng qua đường sắt thiếu quan sát nên bị tàu hỏa đâm phải. Cú đâm mạnh khiến người nạn nhân bị đứt lìa đầu, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 24TV, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã liên lạc với Tổng thống Putin nhằm bàn bạc về khả năng 2 quốc gia có thể hợp tác sản xuất tổ hợp phòng không S-500. Tuy nhiên, ông Erdogan không nói rõ rằng ông đã đề nghị với ông Putin khi nào cũng như phản ứng của Tổng thống Nga ra sao.Giới chức Ấn Độ ngày 14/6 cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương do bão kèm sấm sét tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Đa số thương vong ở các huyện Gonda, Sitapur và Faizabad. Những người bị thương hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Tuần trước, mưa lớn và bão kèm sấm sét cũng đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại bang Uttar Pradesh.