Bản tin 20H: Ô tô tông xe máy, Phó bí thư Đảng ủy xã tử vong

Trong hành trình Chung khảo phía Bắc từ 11-22/7, các thí sinh đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Nghệ An như: về thăm làng Sen quê Bác, dọn rác trên bãi biển Cửa Lò ngay khi cơn bão số 3 đi qua, thăm đảo chè Thanh Chương, học hát dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh…. Bao nhiêu cô gái được gọi tên đi tiếp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có câu trả lời trong đêm nay.

Trong số 19 người chết do thiên tai, Yên Bái thiệt hại nặng nề nhất với 11 người, Sơn La 2 người, Lào Cai 1 người, Phú Thọ 1 người, Hòa Bình 1 người và Thanh Hóa 2 người. Đến nay, còn 13 người mất tích đang tìm kiếm (Yên Bái 8 người, Sơn La 1 người, Phú Thọ 1 người, Thanh Hóa 3 người). Mưa lũ cũng làm gần 220 ngôi nhà bị sập, gần 9.600 nhà bị ngập, hơn 5.500 nhà bị hư hỏng phải di dời khẩn cấp, tập trung ở các địa phương: Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An… Đến nay, nhiều tuyến giao thông vẫn còn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Chiều 22/7, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả chấm thẩm định điểm thi của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 của tỉnh Lâm Đồng. Đoàn công tác đã chấm thẩm định 1.485 bài thi trắc nghiệm (môn Toán 497 bài, Ngoại ngữ 483 bài, Khoa học tự nhiên 350 bài và Khoa học xã hội 155 bài thi). Kết quả tất cả các bài thi được chấm thẩm định có số điểm trùng khớp với điểm thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chấm và công bố.

Khoảng 13h40 ngày 22/7, ông Đinh Văn Quốc (55 tuổi) cùng một thanh niên đi trên xe máy BS 63T1-9239 lưu thông trên QL1 theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương. Khi đến đoạn thuộc KP2, P.2, TX.Cai Lậy (Tiền Giang) thì bất ngờ bị ô tô 4 chỗ BS 63A-083.45 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau cú tông mạnh, 2 người trên xe máy té xuống đường tử vong tại chỗ, ô tô lao xuống lề đường hư hỏng nặng phần đầu. Được biết ông Quốc hiện là Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Phan, H.Chợ Gạo, Tiền Giang. Vụ việc đang được Công an TX.Cai Lậy tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau khi cho bé gái 6 tuổi cùng xóm xem "phim đen" trên điện thoại, Nguyễn Thanh Hồng (49 tuổi, ngụ xã Hòa An) đã đi hái rau đưa vào vùng kín của nạn nhân để làm trò vui. Công an huyện Chợ Mới (An Giang) ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Hồng về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.