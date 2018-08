Bản tin 20H: Tai nạn xe buýt kinh hoàng, 58 người thương vong

Tai nạn xe buýt kinh hoàng, 58 người thương vong. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 49 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt liên tỉnh trên đường quốc lộ Federico Basadre, thuộc biên giới giữa các vùng Huanuco và Ucayali, phía Đông Peru. Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn truyền thông địa phương cho hay chiếc xe buýt chở 60 hành khách thuộc công ty vận tải Leoncio Prado đã gặp nạn tại một khúc cua trên đường cao tốc và lao xuống vực từ độ cao 150m.

'Siêu máy bơm' chống ngập ở TPHCM sắp dừng hoạt động vì hết tiền. Đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết đã gửi công văn đến Thành uỷ, UBND TPHCM, Sở GTVT… về việc tạm ứng kinh phí để trang trải cho 'siêu máy bơm' chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Được biết từ tháng 10/2017 đến nay "siêu máy bơm" đã chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh 30 lần nhưng suốt 2 năm qua, Trung tâm chống ngập vẫn chưa thanh toán và tạm ứng kinh phí cho chủ đầu tư.

Phê bình chủ tịch huyện Thới Bình vụ thi viên chức đỗ thành rớt. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn phê bình và đề nghị chủ tịch UBND huyện Thới Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm vì để xảy ra sai sót trong công tác thi tuyển viên chức. Sau khi tổ chức thi, công bố kết quả, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình thành lập Ban chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của huyện Thới Bình. Việc phúc khảo chỉ mang tính hình thức, thiếu chính xác, không nghiêm túc đã dẫn đến sai sót, khiếu kiện.

Rủ tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm. Chiều 11/8, nhóm 4 em học sinh tiểu học gồm: L.Đ.S (9 tuổi), N.H.H.C (8 tuổi), N.T.L.N (9 tuổi) và V.A.K (7 tuổi) ở thôn Vạn Hòa rủ nhau xuống sông (đoạn gần nhà chống lũ, sông An Lão chảy về thôn Vạn Hòa) để câu cá và tắm sông. Đến tối cùng ngày (11/8) không thấy các em về nhà nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện các em đã tử vong do đuối nước.

Áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn sắp vào Bắc bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/08 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Hơn 200 học viên bỏ trốn đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện. Sáng 12/8, ông Phạm Minh Trí - Giám đốc Sở LĐTB&XH Tiền Giang cho biết, đến sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã vận động thuyết phục đưa trở lại Cơ sở được 224 học viên (trong tổng số 242 học viên bỏ trốn), còn lại 18 học viên chưa tìm được. Ông Trí cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 11/8, khoảng 10 học viên đánh 1 cán bộ quản lý Cơ sở Cai nghiện bị thương. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, có 242 học viên phá cổng rào, leo ra ngoài bỏ trốn tập thể.

Nga tính đưa cường kích Su-25SM đến căn cứ không quân ở Kyrgyzstan. Nga dự kiến triển khai cường kích Su-25SM hiện đại hóa sâu đến căn cứ không quân Kant ở Kyrgyzstan vào cuối năm 2018. Kant là căn cứ chính của quân đội Nga tại Kyrgyzstan, nơi đang có các cường kích Su-25 và trực thăng vận tải Mi-8. Đây là căn cứ nằm trong Lực lượng phản ứng nhanh tập thể của khối Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), trong đó Nga là nước dẫn đầu.

Hàn Quốc chính thức cấm tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm cập cảng đối với 4 tàu nước này được xác định nhập than từ Triều Tiên. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, 4 tàu Sky Angel, Rich Glory, Shining Rich và Jin Long được xác định đã chở than của Triều Tiên và một số khoáng sản khác tới Hàn Quốc hồi năm ngoái, vi phạm các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng theo Nghị quyết 2371 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

