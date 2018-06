Bản tin 20H: Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký Tờ trình gửi Chính Phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi (2019) sẽ kéo dài 9 ngày (không phải hoán đổi), do theo quy định ngày nghỉ trùng vào cuối tuần người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo.

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT công an quận 3, TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang); Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, quê Sóc Trăng); Bùi Văn Tiến (17 tuổi, quê Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm đối tượng này đã tham gia vào đoàn người gây rối, kích động và đập phá xe buýt khi đang lưu thông trên đường vào ngày 10/6 vừa qua. Cả bốn đều không có công việc, nơi ở ổn định. Riêng Tuấn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.Khoảng 14h45 ngày 19/6, huyện Sông Mã (Sơn La) có mưa giông kèm sấm sét. Một luồng sét mạnh đánh trúng ba học sinh đang chăn bò tại bản Nà Dìa, xã Yên Hưng. Hậu quả nam sinh Quàng Văn Khánh, 14 tuổi, tử vong. Hai em khác cùng 12 tuổi bị thương, đang được cấp cứu, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sơn La, cho biết.

Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h chiều 18/6, tại tiệm vàng số 119, tổ 13, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội). Chị Vũ Thị Anh (33 tuổi), chủ tiệm cho biết chồng chị, anh Phạm Văn Sỹ lúc đó đi vắng, con trai chơi trên gác, chị ở dưới sắp xếp hàng thì 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào muốn giao dịch tiền đô. Nhân lúc chủ tiệm không chú ý, tên cướp nhảy chồm vào giật túi nhẫn trên tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Số tài sản bị mất gồm 70 chiếc nhẫn, trị giá khoảng 100-120 triệu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Do mâu thuẫn trong lúc xem World cup, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1972, hàng xóm Nhàn) ném chiếc tô sứ vào tường rồi bỏ về, Trần Thanh Nhàn (SN 1979, ngụ Bình Tân) chạy theo lượm mảnh tô đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Nhàn để điều tra về hành vi Giết người.

Xe tăng chiến đấu không người lái của Nga được phát triển dựa trên nền tảng T-14 Armata, chính thức mang tên Tachanka B. Thông tin do Viện nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng Nga công bố.Theo CNA, vụ chìm phà xảy ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, sóng to. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 128 người đang mất tích thì 18 người đã được giải cứu thành công, một người được xác định đã thiệt mạng.