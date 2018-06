Bản tin 20H: Tên lửa phát nổ trên bệ phóng, chiến hạm cháy ngùn ngụt

Trưa 23/6, tại vùng rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây (thành phố Huế) xảy ra cháy lớn, hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng và dân địa phương cùng căng sức phối hợp dập lửa cứu rừng. Đến 13h giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy ảnh hưởng khoảng 2ha rừng thông hàng chục năm tuổi, hàng trăm cây thông lớn đã bị cháy. Nguyên nhân của vụ cháy hiện được Công an thành phố Huế điều tra làm rõ.

Được cho do thua cá độ World Cup, một thanh niên leo lên cột điện trên địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) la hét yêu cầu người nhà trả nợ hộ nếu không sẽ tự sát. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tạm thời cắt điện khu vực rồi dùng dây trói vào người để đưa đối tượng xuống dưới an toàn.Trao đổi với Tiền Phong, GS. Vũ Dương Ninh cho biết sau ba tuần nằm viện, Giáo sư Phan Huy Lê đã qua đời lúc 13h06 ngày 23/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 84 tuổi. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê sinh ngày 23/2/1934 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là hậu duệ cùng họ với Thượng thư, nhà ngoại giao Phan Huy Ích, nhà bác học Phan Huy Chú, Thượng thư, nhà văn hóa Phan Huy Vịnh.Chiều 23/6 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ nạn giao thông giữa 2 xe ô tô. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người hoảng sợ, phương tiện giao thông đều hư hỏng sau tai nạn.