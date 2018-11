Bản tin 20H: Thêm giả thuyết rung rợn về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Bố và con gái 4 tuổi tử nạn thương tâm sau đuôi xe máy cày. Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, 4 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn xã Phong An giữa xe máy cày và xe gắn máy đều là người thân trong cùng một gia đình. Trong đó, hai nạn nhân tử vong là bố ruột và con gái mới 4 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Chiều 19/11, với 92,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) với 6 chương, 39 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Theo Điều 5, thời điểm đặc xá do Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước; Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại khoản 1, Điều này. (XEM CHI TIẾT)

Kinh hãi phát hiện thi thể người không còn nguyên vẹn ở Đắk Lắk. Chiều ngày 19/11, một lãnh đạo công an xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận: trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tự tử bằng mìn, khiến 1 người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngã 3 Diệu Hoá, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn. (XEM CHI TIẾT)

Tàu hỏa húc văng ôtô tải, 2 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15’ ngày 19/11, tại km 145+730 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Theo Công an thành phố Lạng Sơn; trong khi điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát: 12C-04005 chở đất công trình đi ngang đường dân sinh giao cắt với đường sắt, ông Nông Văn Vinh (SN 1993) đã không quan sát kỹ nên đã đâm vào đoàn tàu chạy từ hướng Hà Nội lên Đồng Đăng. Vụ việc khiến xe ô tô ngã đổ văng sang ven đường, đầu tàu hỏa hư hỏng. Cả hai lái xe ô tô và tàu hỏa bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ cuộc nói chuyện giữa ông Tập và ông Pence tại APEC 2018. Theo tiết lộ của giới báo chí, trong suốt quá trình tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 tại thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó tổng Mỹ Mike Pence đã có 2 cuộc tiếp xúc ngắn với nội dung chủ yếu nói về những khác biệt Trung-Mỹ từ kinh tế tới an ninh khu vực. Theo tờ Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ, khi tham dự buổi tiệc tối do nước chủ nhà tổ chức tối ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh và Phó tổng thống Mỹ Pence đã có cuộc tiếp xúc ngắn khoảng 1 phút 30 giây bên hành lang. (XEM CHI TIẾT)

MH370 bốc cháy hàng giờ trước khi đâm xuống biển. Ross Aimer – một phi công 40 năm kinh nghiệm đưa ra giả thuyết rằng 221kg pin lithium-ion trong khoang hàng của chiếc MH370 có thể đã phát hoả khiến toàn bộ máy bay bốc cháy phừng phừng. Trả lời phỏng vấn tờ Daily Star, ông Ross Aimer cho biết chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã bốc cháy ngay khi vừa cất cánh, sau đó tiếp tục bay suốt hàng giờ liền rồi đâm sầm xuống biển. (XEM CHI TIẾT)

Quân đội Anh đề phòng bạo lực từ người phản đối Brexit. Các lực lượng vũ trang Anh đã lường trước những tình huống đe dọa đến tình hình an ninh - trật tự trong nước, một khi những người phản đối Brexit (Anh rút khỏi Liên minh châu Âu) có thể sẽ gây ra những vụ việc nghiêm trọng để thể hiện thái độ của mình đối với Chính phủ, nhất là khi sắp tới, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. (XEM CHI TIẾT)

Thêm giả thuyết rung rợn về vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Reuters đưa tin, Hãng tin CNN Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar cho rằng, thủ phạm sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi có khả năng đã đưa phần thi thể bị phi tang của nạn nhân ra khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc vận chuyển bằng hành lý. Ông Akar nói: “Một khả năng là số hành lý rời Thổ Nhĩ Kỳ 3 hoặc 4 tiếng sau khi thực hiện vụ giết người. Phần thi thể của Khashoggi có thể bị giấu bên trong hành lý mà không gặp vấn đề gì do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao’’.

Đỗ Quyên