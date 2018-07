Bản tin 20H: Thêm khách hàng trúng độc đắc Vietlott hơn 16 tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM cưỡng chế Nguyễn Kim 150 tỷ đồng. Cuối ngày 13/7, ông Lê Duy Minh, Cục phó Cục Thuế TP.HCM cho biết, cơ quan thuế đã gửi thông báo cưỡng chế đến các ngân hàng nơi siêu thị Nguyễn Kim mở tài khoản để truy thu 150 tỷ đồng tiền “lách” thuế và phạt. Lý do là đến ngày 13/7 Nguyễn Kim chưa nộp gần 150 tỷ đồng tiền bị Cục thuế phạt, truy thu do đơn vị này “lách” thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bằng chiêu chuyển tiền lương thành tiền tăng ca, làm thêm giờ hàng chục năm liền. (Xem chi tiết)

Đang cấy lúa, 2 nông dân bị sét đánh tử vong. Theo UBND xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, vào khoảng hơn 7h sáng nay (13/7), bà Đào Thị T. (SN 1961, ở xã Cổ Am) trong khi đang cấy lúa tại khu ruộng thuộc địa bàn xã gặp lúc trời mưa to, không di chuyển kịp nên đã bị sét đánh tử vong. Cùng thời điểm kể trên, anh Bùi Quốc P. (SN 1983, trú tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) cũng bị sét đánh tử vong khi đang làm ruộng trên địa bàn xã. (Xem chi tiết)

Tàu hỏa đâm nhiều ôtô, xe máy do gác chắn bị hỏng. Khoảng 8h ngày 13/7, tàu hỏa mang số hiệu LP2 chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội, khi đến đường ngang dân sinh đoạn qua Dốc Nghĩa (Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã va chạm liên tục với ôtô cứu hộ, xe taxi và ba xe máy. Tại hiện trường, ôtô cứu hộ bị tàu đâm bẹp dúm đầu, máy xúc trên xe cứu hộ đổ lên đầu taxi, ba xe máy bị hư hỏng nằm quanh hành lang đường tàu. Ông Nguyễn Bật Khánh - Chủ tịch huyện Văn Lâm cho biết, gác chắn tự động tại đường ngang dân sinh trên bị hỏng ắc quy và đang được công nhân sửa chữa nên khi có tàu qua đã không hạ xuống như bình thường. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên đêm 13/7 và ngày mai 14/7, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 13/7 đến hết ngày 17/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 309 sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 13/7, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định có thêm 1 vé trúng thưởng Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Chiếc vé may mắn trúng Jackpot có bộ số 03 – 08 – 09 – 25 – 27 – 28. Ngoài giải Jackpot, Vietlott cũng xác định có 18 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng; 1.026 giải nhì trị giá 300 nghìn đồng/giải; 17.611 giải ba mỗi giải 30 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng từ Lào về Việt Nam do Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghê An) cầm đầu, bắt giữ 7 đối tượng; thu 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Để phá chuyên án ma tuý "khủng" xuyên quốc gia này lực lượng chức năng phải mất khá nhiều thời gian theo dõi, chia làm nhiều mũi tấn công cùng lúc do các đối tượng có nhiều tiền án về buôn bán ma tuý, có kinh nghiệm đối phó với công an. (Xem chi tiết)

Cầu thủ nhí tiết lộ thông tin chấn động về vụ mất tích tại Tham Luang. Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post hôm qua, 12/7, Ikan Wiboonroongruang (33 tuổi) – mẹ của cầu thủ nhí Chanintr cho biết đã nói chuyện với con trai tại bệnh viện và được tiết lộ một số thông tin về vụ mất tích li kì của đội bóng Lợn Hoang. Chanintr kể rằng đội bóng đã quyết định vào hang Tham Luang chơi hôm 23/6 sau buổi tập, và không mang theo đồ ăn vì không định ở lại lâu trong hang. Thông tin này trái ngược với các báo cáo trước đó, cho rằng đội bóng vào hang động để ăn mừng sinh nhật và có mang theo đồ ăn nhẹ nên có thể sống sót suốt 10 ngày. (Xem chi tiết)

Máy bay của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu được cho là đã tấn công 2 khu định cư ở tỉnh Deir ez-Zor (Syria), khiến hơn 30 thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thông tin trên được đưa ra bởi hãng thông tấn Syria (SANA) hôm nay, 13/7.Theo SANA, vụ tấn công được tiến hành nhằm vào các khu định cư ở Baghuz và As Susah, không xa thị trấn Al Bukamal giáp biên giới với Iraq. (Xem chi tiết)

