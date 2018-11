Bản tin 20H: Thêm tiết lộ bất ngờ về vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại

Công an Sóc Trăng có thêm một phó giám đốc. Sáng 9/11, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phan Văn Ứng, Trưởng Công an thành phố Sóc Trăng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Việc bổ nhiệm thêm phó giám đốc giúp cho Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo để điều hành tốt hơn các mặt công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Phóng hỏa đốt nhà người khác vì bị nhắc nhở 'tiểu bậy'. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 8/1, tại trước cửa một ngôi nhà nằm trên phố Mai Anh Tuấn (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy Dream chưa rõ BKS xuất hiện trước cửa một ngôi nhà nằm trong ngõ phố Mai Anh Tuấn rồi đổ xăng ra cửa châm lửa đốt và nhanh chóng phóng xe bỏ đi. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ nhà phát hiện dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại về người. Người dân cho rằng, trước đó nghi phạm bị gia chủ nhắc nhở do tiểu bậy trước cửa nhà vào khoảng 23h ngày 7/11 vừa qua. (XEM CHI TIẾT)

Nộp tượng cổ trị giá 7,5 tỷ, được thưởng 75 triệu đồng. Ngày 9/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ công bố Quyết định tặng bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long cho cá nhân phát hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng nữ thần Sarawati. Theo đó, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được trao tặng cho Đại đức Thích Đức Hiền (trụ trì chùa Phước An, ngụ ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và ông Lê Văn Thông (ngụ ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng số tiền thưởng 75 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tiệm vàng đổi 100 USD sắp được nhận lại 20 viên kim cương. Lãnh đạo TP Cần Thơ xác định 20 viên kim cương, 19.910 viên hột đá của tiệm vàng Thảo Lực (nơi đổi 100 USD) không nhằm mục đích kinh doanh nên đã có quyết định không xử phạt và trả lại tài sản. (XEM CHI TIẾT)

Tăng lương cơ sở thêm 100 nghìn đồng/tháng. Chiều 9/11, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ 1/7/2019. (XEM CHI TIẾT)

Đốt xe rồi dùng dao đâm điên loạn, 3 người thương vong. Vụ việc xảy ra chiều 9/11 trên tuyến đường Bourke (Melbourne, Úc), khi một người đàn ông bất ngờ phóng hoả đốt xe hơi rồi dùng dao đâm loạn xạ người đi đường. Nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế bằng một phát súng bắn trúng ngực. Vụ việc vẫn đang được điều tra, tuy nhiên cảnh sát Úc chưa xác định đây là một vụ tấn công khủng bố. (XEM CHI TIẾT)

Áo bắt giữ cựu đại tá quân đội 70 tuổi nghi làm gián điệp cho Nga. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 9/11 xác nhận nước này nghi ngờ một đại tá quân đội nghỉ hưu đã làm gián điệp cho Nga trong nhiều năm. Phía Áo đang yêu cầu lời giải thích từ phía Nga. “Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì việc cựu quan chức quân đội này làm gián điệp bắt đầu từ những năm 1990 và kéo dài đến năm 2018”, Thủ tướng Kurz nói với các phóng viên. Nếu bị kết tội, cựu đại tá Áo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù. (XEM CHI TIẾT)

Thêm tiết lộ bất ngờ về vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại. Ngày 8/11, truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của Edward Snowden - một cựu nhân viên kỹ thuật làm theo chế độ hợp đồng cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), cho rằng Saudi Arabia có thể đã sử dụng phần mềm do một công ty hệ thống thông tin và máy tính của Israel chế tạo để “lần theo dấu vết” của nhà báo Jamal Khashoggi. Ngoài ra, ông Snowden tiết lộ thêm rằng điện thoại di động thông minh của một trong những người bạn của ông Khashoggi, người đang sống lưu vong ở Canada, đã bị “nhiễm” phần mềm gián điệp Pegasus. Theo ông Snowden, phần mềm này cho phép nhà chức trách Saudi Arabia thu thập thông tin về nhà báo Khashoggi.

Đỗ Quyên