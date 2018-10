Bản tin 20H: Thêm tình tiết ‘sốc’ liên quan tới vụ máy bay MH370

Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 4 người trọng thương. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15’ ngày 24/10, chiếc ô tô biển kiểm soát 49A- 103.31 do tài xế Hồ Đắc Trí (50 tuổi, trú đường Sương Nguyệt Ánh, TP.Đà Lạt) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú (Phường 3, TP.Đà Lạt) theo hướng từ Bưu Điện Đà Lạt đến Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Khi đến trước cổng Thư viện tỉnh Lâm Đồng, ô tô đã tông vào xe máy (biển kiểm soát 49T5-3997) do ông Võ Song Hùng điều khiển chạy cùng chiều phía trước khiến ông ngã xuống đường. Sau cú va chạm, ô tô mất lái lao qua trái tông vào xe máy biển kiểm soát 60N1- 0634 do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Viết (ngụ Hà Nội). Cả hai người đi trên xe máy đều bị thương nặng. Chiếc ô tô nói trên tiếp tục leo lên lề đường đâm vào một học sinh tên là Lê Trần Khánh Uyên (11 tuổi, trường THCS Quang Trung). Sau khi đẩy cháu Uyên tới tủ bánh mì bên hàng rào của Trung Tâm Cổ phần địa ốc Đà Lạt, chiếc ô tô mới dừng lại được. (XEM CHI TIẾT)

Bệnh nhân nhảy từ tầng 6 bệnh viện Đức Giang xuống đất. Chiều 24/10, nhiều người hoảng hồn khi phát hiện một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) rơi từ tầng 6 xuống đất. Được biết, bệnh nhân có tiền sử tâm lý vừa được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, sau đó người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị được 3 ngày hôm nay. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới mặt đất, trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thi thể nam nạn nhân được đưa vào nhà xác bệnh viện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Quốc hội chốt danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm. Chiều 24/10, Quốc hội đã thông qua tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình, ngày mai (25/10) Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người.

Tàu chở dầu Humming Bird quốc tịch Liberia vừa cứu được 4 ngư dân Việt Nam trên bè gỗ đang trôi dạt trên biển, cách mũi Cà Mau khoảng 40 hải lý về phía Tây Nam. Theo đó, 4 ngư dân này đã trôi dạt trên biển 2 ngày. Dù cố gắng tìm hiểu thông tin, nhưng 4 ngư dân không nói được tiếng Anh, nên chỉ ghi tên và quê quán ra giấy. Những ngư dân này gồm: Lê Giang (38 tuổi), Lý Trường Khánh (26 tuổi), Nguyễn Tất Cường (37 tuổi), người còn lại tên Hùng (40 tuổi), đều trú tại Vũng Tàu. Hiện tàu Humming Bird đã tạm dừng hành trình để xin hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Sau khi Tiền Phong đăng bài "Dự án chống ngập TPHCM: Băn khoăn xây trạm trước, mua máy sau" ngày 7/10, mới đây Sở GTVT TPHCM đã có công văn giải trình với UBND TPHCM. Như Tiền Phong phản ánh, để giải cứu "rốn ngập" đường Kinh Dương Vương, TPHCM tiếp tục đầu tư dự án trạm bơm Bà Tiếng. Tuy nhiên, dự án lại bị chia thành 2 gói thầu nhỏ: xây trạm và mua máy bơm. Điều này khiến dư luận nghi ngại về tính đồng bộ và hiệu quả của dự án. Theo đó, gần 800 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước được đầu tư để thực hiện dự án giải cứu "rốn ngập" đường Kinh Dương Vương,TP HCM nhưng không hết ngập. Chính vì thế, TPHCM tiếp tục đầu tư dự án trạm bơm Bà Tiếng nhưng dự án này lại được chia thành 2 gói thầu nhỏ.

Thêm tình tiết 'sốc' liên quan tới vụ máy bay MH370 mất tích. Các nhà điều tra Pháp đã phát hiện một số tình tiết mới liên quan đến vụ mất tích máy bay MH370, trong đó có sự xuất hiện của một hành khách bí ẩn chưa từng được nhắc đến, theo ông Chyslain Wattrelos - một người Pháp có vợ và hai con là hành khách trên chuyến bay định mệnh. Cụ thể, ông Chyslain Wattrelos tiết lộ các nhà điều tra Pháp đã phát hiện một người Malaysia "rất am hiểu về hàng không ngồi ở vị trí ngay dưới mô đun vệ tinh" trên chiếc MH370. Người này có thể đã sử dụng những kiến thức của mình để tấn công hệ thống phần mềm của MH370, theo Sputnik.

Giải độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ trị giá 1,6 tỷ USD đã có chủ. Ít nhất một tấm vé trúng giải độc đắc của Mega Millions đã được bán ra ở bang South Carolina (Mỹ). Chủ sở hữu tấm vé ngàn vàng nói trên cũng sẽ trở thành chủ nhân của giải xổ số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo BBC, dãy số may mắn trúng giải độc đắc trong đợt quay số ngày 23/10 của Mega Millions là 28 – 70 – 5 – 62 – 65, với số Mega Ball là 5. Công ty xổ số South Carolina (Mỹ) xác nhận một tấm vé trúng giải 1,6 tỷ USD đã được bán ra ở bang này. Tuy nhiên, danh tính của chủ nhân giải thưởng hiện chưa được công bố. Cũng không rõ liệu có tấm vé trúng độc đắc nào được bán ra ở những bang khác hay không. Được biết, xác suất trúng giải độc đắc nói trên của Mega Millions là 1/303 triệu.

Thổ Nhĩ Kỳ chuyển bằng chứng vụ sát hại nhà báo cho CIA. Tạp chí Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/10 đưa tin giới tình báo nước này đã chia sẻ "toàn bộ bằng chứng" liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi với Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel, người đang có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vụ việc trên. Theo nguồn tin trên, bà Haspel đã có cuộc gặp với giới chức tình báo nước sở tại tại Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

