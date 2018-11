Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm thi thể nhà báo Khashoggi

Phó phòng Sở Tài chính Bình Định chết nghi treo cổ tại cơ quan. Chiều 26/11, ông Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định xác nhận, ông Nguyễn Quang Dương (SN 1972), Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp của Sở vừa được đồng nghiệp phát hiện tử vong tại một phòng vệ sinh của cơ quan trong tư thế treo cổ. Theo nhiều cán bộ trong Sở cho biết, ông Dương là người có năng lực chuyên môn cao, tính tình hiền lành, sống gần gũi với đồng nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 9 gây lũ lớn trên các sông miền Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên từ đêm 26/11 đến đêm 27/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (40-70mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-120mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-150mm/ngày). Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. (XEM CHI TIẾT)

Nam sinh viên tử vong bất thường trong phòng trọ khóa trái. Phát hiện phòng trọ tại khối phố Ngân Giang (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bốc mùi hôi thối mà gõ cửa không ai trả lời, người dân địa phương phá cửa vào kiểm tra phát hiện nam nam sinh viên Nguyễn Đức Cảnh (SN 1997, trú tỉnh Thái Bình) đã tử vong. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nạn nhân đã tử vong cách đây ít nhất 72 giờ, nhiều khả năng tử vong do bệnh lý. (XEM CHI TIẾT)

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Nguyễn Quang Hào cho biết, đã xác định được các danh tính nhóm người liên quan đến clip ghi lại cảnh giết hại một con khỉ gây xôn xao trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, 5 người đàn ông nêu trên đều trú tại xã Hòa Hải từ 35- 61 tuổi trong đó Phan Hợi là người đăng hình ảnh lên facebook. (XEM CHI TIẾT)

Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc một phi công bỏ lỡ điểm hạ cánh trong chuyến bay ngày 8/11 từ Devonport (bang Tasmania, Úc) đến đảo King. Cụ thể, dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU của hãng hàng không Vortex Air đã hạ cánh an toàn tại sân bay đảo King sau khi bay quá sân bay 46km và buộc phải quay đầu.

Trực thăng quân sự rơi xuống khu dân cư, 5 người thương vong. Theo RT, chiếc trực thăng quân sự gặp sự cố hôm nay, 26/11 khi bay qua Sancaktepe – khu dân cư nằm ở phía Đông thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ít nhất 4 binh sĩ được xác định đã thiệt mạng, và 1 người khác bị thương. Xác chiếc trực thăng bị gãy đôi, nằm ở vị trí giữa 2 toà nhà, mảnh vỡ văng khắp phố. (XEM CHI TIẾT)

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm thi thể nhà báo Khashoggi. Theo Reuters, ngày 26/11, hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang khám xét một ngôi biệt thự ở tỉnh Yalova, phía Tây Bắc nước này, liên quan đến cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.Hãng tin Anadolu cho biết cảnh sát đang khám xét một ngôi biệt thự ở làng Samanli thuộc khu vực Termal của tỉnh Yalova. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Đỗ Quyên