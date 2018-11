Bản tin 20H: Thông tin mới nhất vụ Mercedes lao xuống sông Hồng

Thông tin nhất mới vụ Mercedes lao xuống sông Hồng. Cơ quan chức năng tìm thấy một chứng minh thư mang tên Trịnh Văn Th. (SN 1976, HKTT Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) trên chiếc ô tô Mercedes rơi từ cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) xuống sông Hồng làm 2 người tử vong ngày 3/11 vừa qua. Ngày 5/11, ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) cho biết, cơ quan chức năng đã về xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư mang tên Trịnh Văn Th. được tìm thấy trên chiếc xe rơi xuống sông Hồng ngày 3/11. Theo ông Tuyển, người đàn ông tên Th. làm nghề lái xe thuê nên ít có mặt ở quê. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên rơi từ tầng cao tòa nhà xuống đất. Khoảng 15h ngày 5/11, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng cao của một tòa nhà xuống đất dẫn đến bị thương nặng. Được biết, nam thanh niên có tên Nguyễn Minh Q. (SN 1985) đã trèo lên lan can tầng 5 của nhà hàng xóm rồi bất ngờ rơi xuống đất. Nam thanh niên này rơi trúng vào yên xe máy bị gãy tay, may mắn thoát chết. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn sân bay Liên Khương. Phát hiện vật thể “lạ” bay phát sáng gây uy hiếp hoạt động an ninh, an toàn hàng không tại khu vực đường băng Cảng hàng không Liên Khương - Đà Lạt (Sân bay Liên Khương), cơ quan công an đã vào cuộc và phát hiện đó là các flycam. Thời gian gần đây, lực lượng kiểm soát viên không lưu tại sân bay này liên tục phát hiện vật thể “lạ” bay phát sáng tại khu vực đường băng, ảnh hưởng đến an toàn bay. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể nữ giới trên sông La. Trưa ngày 5/11, người dân xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, (Hà Tĩnh) phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt ở bờ sông. Sự việc sau đó được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương. Qua khám nghiệm, Công an huyện Đức Thọ nhận định thi thể người phụ nữ cao khoảng 1,5m, người hơi béo, tóc dài ngang vai. Khi phát hiện, thi thể mặc áo vải cộc tay hoa, không có áo lót trong, quần vải sẫm màu. Trên tử thi không có giấy tờ tuỳ thân hay trang sức nào khác. Theo nhận định ban đầu, thi thể đã chết vài ngày trước. Hiện xã đang đăng tải trên các thông tin để tìm thân nhân của nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Công an lên tiếng về ý kiến của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Sau ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: "Vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho VKS 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...", ngày 5/10 Bộ Công an đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, ngày 5/11, Cổng thông tin Bộ Công an phát "Thông báo của Bộ Công an về một số nội dung tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến công tác điều tra, xử lý tội phạm". (XEM CHI TIẾT)

Ả Rập Saudi cử chuyên gia đến Thổ Nhĩ Kỳ xoá dấu vết vụ Khashoggi. Một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, 5/11, cho biết Ả Rập Saudi đã cử một nhóm gồm chuyên gia hoá học và độc dược học đến Istanbul để che đậy các dấu vết trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Nhóm chuyên gia có mặt tại lãnh sự quán hàng ngày cho đến 17/10, trước khi rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/10. Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia, theo Sabah, là tìm cách che đậy các dấu vết của vụ sát hại nhà báo Khashoggi bên trong lãnh sự quán tại Istanbul. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/11, 13 thành viên chủ chốt của NATO và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên “Iron Wolf” kéo dài 2 tuần tại Litva. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO tại Litva trong năm 2018. Cuộc tập trận quân sự quốc tế Iron Wolf có sự tham gia của 3.500 binh lính và khoảng 1.000 trang thiết bị quân dụng các loại đến từ 13 quốc gia thành viên của NATO gồm Mỹ, Litva, Bỉ, Đức, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg,Anh, Estonia, Italy, Canada, Slovenia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của quân đội Ukraine-quốc gia vốn có ý định gia nhập NATO từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được do sự phản đối từ Nga. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Cuba sắp thăm Việt Nam. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 5/11, nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11. (XEM CHI TIẾT)

