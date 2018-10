Bản tin 20H: Tiết lộ bất ngờ về công cuộc tìm kiếm máy bay Lion Air

Quan hệ bất chính, một cán bộ tỉnh bị kỷ luật. Ngoài việc bị cảnh cáo Đảng vì quan hệ bất chính, đá gà ăn tiền, Phó phòng Lưu trữ Tỉnh ủy Cà Mau còn bị xem xét cho thôi việc. Ngày 31/10, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Hữu (nguyên Phó phòng Lưu trữ) do Vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống. (XEM CHI TIẾT)

UBND phường mời người chết dự họp giải phóng mặt bằng. Mặc dù bà Trần Thị Thư đã mất từ hai tháng trước, nhưng mới đây, ông Lê Đình Hóa, Chủ tịch UBND phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, TT-Huế), vẫn phát giấy mời gửi đích danh người quá cố này đến dự họp liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở đường khiến người thân của bà bức xúc. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều cá nhân bị tạm giam để điều tra liên quan 12 dự án thua lỗ. Liên quan đến 12 dự án thua lỗ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã có nhiều cá nhân đã bị tạm giam để phục vụ điều tra, và không có chuyện bao che, không có lợi ích nhóm trong bất kỳ hoạt động nào. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận, dự án Gang thép Thái Nguyên có chậm so với tiến độ đặt ra và trong tổng thể 12 dự án. (XEM CHI TIẾT)

Công an điều tra vụ mẹ cho 2 con uống thuốc diệt cỏ để 'chết chung'. Chiều 31/10, ông Viên Đình Toàn - chủ tịch UBND xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống, đồng thời bản thân cũng uống loại thuốc này để tự tử. Theo đó, do nóng giận chuyện gia đình, chị Lê Thị S. (SN 1980) đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là V.Đ.T. và V.T.T. (hiện học tiểu học và mẫu giáo) uống, sau đó chị S. cũng uống để tự tử. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách chở 50 người bất ngờ tông vào chiếc xe tải chở hàng chục bình gas đang lưu thông trên Quốc lộ 20 khiến tài xế xe này bị thương. Khoảng 7 giờ 45 ngày 31/10, xe khách (loại 52 chỗ ngồi) do Trần Thanh Hà (30 tuổi, trú TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 2 thì tông trực diện vào xe tải do Huỳnh Trung Trọng (25 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh đã làm cabin xe tải bẹp rúm, tài xế Trọng bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. (XEM CHI TIẾT)

Philippines giải cứu 30 người mắc kẹt do lở đất trong bão Yutu. Ngày 31/10, quan chức sở cảnh sát khu vực Rolando Nana cho biết có khoảng 20-30 người trú ngụ tại một tòa nhà của chính quyền địa phương ở khu vực vùng núi Nantonin. Bùn, đất đá đã bất ngờ đổ xuống khu vực dẫn tới toàn bộ người trong đó bị mắc kẹt. Các đội cứu hộ Philippines đã có mặt và cố gắng giải thoát ít nhất 30 người bị mắc kẹt dưới đất và đống đổ nát. Trong đó có 20 người lao động, 1 kỹ sư, 3 nhân viên bảo vệ và 6 hoặc 7 cư dân trú ẩn trong tòa nhà. (XEM CHI TIẾT)

Tái xuất sau 19 ngày, ông Kim Jong-un đội tuyết thăm nhà máy khoai tây. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thị sát các công trình xây dựng và một số nhà máy ở Samjiyon (tỉnh Ryanggang). Theo Chosun Ilbo, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim Jong-un sau chuyến thị sát nhà hát dàn nhạc Samjiyon (thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên) hôm 11/10. (XEM CHI TIẾT)

Xác máy bay Lion Air có thể được tìm thấy dưới đáy biển Java. Một quan chức quân sự hàng đầu của Indonesia cho biết xác chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air bị rơi hôm 29/10 có thể được tìm thấy ở dưới đáy biển Java, Indonesia. Tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đã xác định vị trí đáy biển có thể có xác chiếc máy bay xấu số. Các mảnh vụn của máy bay và một số phần thi thể đã được tìm thấy trước đó nhưng không phải là thân máy bay chính và các hộp đen.

Đỗ Quyên