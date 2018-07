Bản tin 20H: Tiết lộ chấn động trong vụ 11 người treo cổ chết bí ẩn

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; hoạt động của Tổ công tác và việc xây dựng Chính phủ điện tử trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khá hiệu quả. Cụ thể, các cơ quan hành chính đã tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 24.717 người, công chức cấp xã tinh giản 5.767 người. Các bộ ngành đã sắp xếp giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục. Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. (Xem chi tiết) Cụ thể, các cơ quan hành chính đã tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 24.717 người, công chức cấp xã tinh giản 5.767 người. Các bộ ngành đã sắp xếp giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục. Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Trước những động thái đấu tranh quyết liệt của Bộ TT&TT, Facebook đã lập tức gỡ bỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc. Trước đó, dư luận trong nước bức xúc trước thông tin Facebook vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể, khi truy cập vào mục bản đồ trong tính năng chạy quảng cáo của Facebook, nhiều người bất ngờ khi phát hiện thiếu vắng sự xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mặt khác, khi tìm đến phần bản đồ của Trung Quốc, càng bất ngờ hơn khi trên công cụ bản đồ của Facebook lại xuất hiện tên 2 quần đảo này. (Xem chi tiết)

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7. Với nhiều lợi thế về vai trò lịch sử và vị trí địa lý, Helsinki được coi là địa điểm hợp lý để tổ chức sự kiện quan trọng này.

Tiết lộ chấn động của cảnh sát trong vụ 11 người treo cổ chết bí ẩn ở Ấn Độ. Theo sĩ quan cảnh sát Vineet Kuma, sau khi lục soát ngôi nhà, ông và các đồng nghiệp đã tìm thấy một ghi chép bằng văn bản có đề cập tới các nghi lễ tâm linh, trong đó các thành viên trong gia đình dường như đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho một lễ cứu rỗi tập thể. "Trùng hợp là những ghi chú này tương đồng với cách các nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, bịt mắt", ông Kuma cho hay. Viên sỹ quan này cũng tiết lộ thêm rằng ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập và không có vật dụng có giá trị nào bị lấy đi nên nhiều khả năng đây không phải là một vụ cướp của, giết người tập thể.

Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì vi khuẩn ăn thịt người. Vào thời điểm cuối tháng 5 vừa qua, chuyến bay từ quần đảo Canary buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nhà để trả một vị khách quá nặng mùi sau những lời phàn nàn không ngớt từ khách bay cùng chuyến. Và vào tuần trước, người đàn ông này đã qua đời vì loài vi khuẩn ăn thịt người khiến cơ thể bị hoại tử từ bên trong. Nạn nhân là Andrey Suchilin, 58 tuổi, là một guitar chơi nhạc rock nổi tiếng người Nga.

Khoảng 11h ngày 2/7, lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông ở xóm 15, xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An). Nhà chức trách huy động lực lượng hỗn hợp gồm kiểm lâm, quân đội, dân quân và người dân địa bàn tiếp cận, phát đường băng cản lửa, ngăn cháy lan. Tuy nhiên, trời nắng nóng 40 độ, kèm gió Tây Nam thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp khó khăn. Được biết, đây là đồi thông hàng chục năm tuổi, đang trong thời kỳ thu hoạch. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương chữa cháy.Ngày 2/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao 4 kẻ bị tiêu diệt trong "thung lũng ma túy Tà Dê" cho thân nhân. Nhà chức trách tỉnh Sơn La cho hay đã hoàn tất việc san phẳng dãy nhà cấp bốn của Nguyễn Thanh Tuân cùng hệ thống tường bao chạy dài tại nhà trùm ma túy này. Riêng nhà của Nguyễn Văn Thuận được giữ lại và bàn giao cho bố mẹ hắn và địa phương quản lý. Việc truy bắt những kẻ bỏ trốn vẫn đang được tiếp tục.Theo cổng thông tin Military, vụ thử bom điều khiển hạt nhân B61-12 được máy bay ném bom chiến lược Spirit B-2 của Không quân nước này thực hiện. "Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết kế B61-12 đáp ứng yêu cầu của hệ thống cũng như những tiến bộ của chương trình mở rộng thời hạn hoạt động B61-12 theo yêu cầu an ninh quốc gia", nhân viên Cục an ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, ông Michael Lutton nói. Mỹ dự định triển khai B61-12 tại các căn cứ quân sự ở châu Âu — Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan.

