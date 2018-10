Bản tin 20H: Tin mới nhất liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi

Chiều 22/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ điều 74 Hiến pháp 2013, căn cứ điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, điều 31 nội quy kỳ họp Quốc hội, điểm 4 nghị quyết 34 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khóa 12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ĐBQH khóa 14, đã được BCH T.Ư Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. (XEM CHI TIẾT)

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng đối với ông Nguyễn Bắc Son. Sáng 22/10, trong phiên họp trù bị của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo với các đại biểu về việc kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Theo đó, tại phiên họp từ ngày 15 đến 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 -2016 với ông Nguyễn Bắc Son do đã bị kỷ luật về Đảng và có nhiều vi phạm liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG. (XEM CHI TIẾT)

Tử vong tại nhà do dùng điện bẫy chuột. Cụ thể, chiều tối ngày 21/10, anh Nguyễn Văn Đ, SN 1990, ở xã Trần Hợi (huyện Trằn Văn Thời) mang bình điện để diệt chuột, bảo vệ mùa màng nhưng suốt đêm không trở về nhà. Đến 5 giờ sáng hôm nay, gia đình không thấy anh Đ về nên chia nhau đi tìm. Lần theo hướng đi, người thân phát hiện anh Đ nằm sấp, chết từ lâu, trên phần đất vườn gia đình. Tại hiện trường, nạn nhân nằm sấp, chân vướng vào dây dẫn điện dùng để bẫy chuột. Nguyên nhân anh Đ chết do điện giật. Chính quyền xã Trần Hợi đến ghi nhận, lập biên bản vụ việc và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Chính thức thanh tra toàn diện vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn. Hôm nay 22/10, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn làm rõ quá trình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ đã được công bố từ năm 2006. (XEM CHI TIẾT)

Đề xuất chuyển đường bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra sân bay Long Thành. Tư vấn đề xuất chuyển 85% chuyến bay quốc tế và 12% chuyến bay quốc nội của Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) ra sân bay Long Thành (Đồng Nai) khi hoàn thành. Với đường bay của các hãng hàng không còn lại sẽ khai thác sân bay Tân Sơn Nhất. (XEM CHI TIẾT)

Ông Dharampal Singh (72 tuổi, người Ấn Độ) đã thiệt mạng sau khi bị một đàn khỉ ngồi trên cây dội “mưa gạch” trúng ngực và đầu. Theo tờ Times of India, vụ việc xảy ra tuần trước, tại làng Tikri (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) khi ông Dharampal Singh đang vào rừng nhặt củi thì bất ngờ bị khỉ tấn công. Em trai nạn nhân cho biết đàn khỉ hung dữ đã ném khoảng 20 viên gạch về phía ông Dharampal Singh, khiến ông bị thương nặng ở đầu và ngực. Ông Dharampal Singh qua đời sau đó tại một bệnh viện địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Giữa lúc căng thẳng, Cố vấn an ninh Mỹ gặp nhiều quan chức Nga. Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton hôm nay, 22/10, bắt đầu chuyến thăm Moscow để tham gia các cuộc đàm phán với quan chức an ninh cấp cao Nga. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút Washington khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Moscow. Theo Sputnik, trong ngày đầu tiên ở Moscow, Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov từng úp mở về khả năng cố vấn Bolton sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới nhất liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi. Trong động thái mới nhất ngày 22/10, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với con trai của nhà báo xấu số nhằm bày tỏ sự chia buồn về cái chết của nhà báo này. Quốc vương Saudi Arabia Salman cũng đã có động thái tương tự. Liên quan đến cuộc điều tra vụ nhà báo Khashoggi, đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 đưa tin năm người là công dân nước này làm việc tại Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul đang hợp tác với cơ quan điều tra nhằm làm rõ cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Đỗ Quyên