Bản tin 20H: Tin mới nhất về vụ án liên quan tới Đoàn Thị Hương

Gia Lai có phó giám đốc công an mới. Ngày 7/11/2018, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định điều động đại tá Lê Văn Hà- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Thêm trường hợp mới bổ nhiệm này, hiện Công an tỉnh Gia Lai có 5 phó giám đốc. Giám đốc Công an tỉnh là đại tá Vũ Văn Lâu. (XEM CHI TIẾT)

Ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban. Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vừa được Thành ủy quyết định làm Trưởng ban - Ban chỉ đạo TPHCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp (gọi tắt là Ban chỉ đạo). (XEM CHI TIẾT)

Thưởng 3 triệu đồng người cung cấp thông tin truy thu thuế Nguyễn Kim. Ngày 7/11, ông Nguyễn Nam Bình, Cục phó Cục thuế TPHCM cho biết đã trao quyết định khen thưởng của Cục thuế TP cho người cung cấp thông tin trong vụ phạt và truy thu hơn 148 tỷ đồng đối với Nguyễn Kim. Theo đó, ông Bình trao Quyết định số 4162/QĐ-CT cho ông N.D.T.C (địa chỉ tại Q.10) về việc “tặng thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công tác thuế”. Kèm theo Quyết định khen thưởng là 3 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông. Ngày 7/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã ký Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 2/11/2018, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức. Theo quyết định này, ông Nguyễn Ngọc Long có khuyết điểm, vi phạm: Ký quyết định cấp 122 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 104 hộ gia đình, cá nhân vào năm 2007, 2008, 2010, 2011 và năm 2012 (lúc này ông Long là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức) là không đúng quy định. Cũng theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, các cơ quan liên quan tỉnh Đắk Nông đang xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Ngọc Long theo quy định.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ hoãn cuộc gặp với quan chức cấp cao Triều Tiên. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 7/11 đã ra thông báo cho biết, cuộc gặp dự kiến tổ chức trong tuần này giữa ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên Kim Yong Chol sẽ bị lùi lại vào một thời điểm khác. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Nolte nói rằng cuộc đối thoại hiện tại giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ được tiếp tục, Mỹ vẫn nỗ lực thực hiện những cam kết mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 tổ chức ở Singapore. Tuy nhiên không nêu lí do cụ thể trì hoãn cuộc gặp lần này. (XEM CHI TIẾT)

Tỷ phú Nga bị bắt vì hối lộ hàng tỷ USD. Ông trùm lĩnh vực phân bón hóa học và chủ tịch đội bóng AS Monaco Dmitry Rybolovlev đã bị bắt giữ khi hối lộ quan chức Monaco trong cuộc chiến pháp lý với người buôn bán tác phẩm nghệ thuật có tên Yves Bouvier. Cảnh sát Pháp đã bắt quả tang ông Rybolovlev, tại căn penthouse Cote d’Azur trị giá 300 triệu USD của vị tỷ phú Nga vào hôm 6/11. Ông Rybolovlev có tổng tài sản vào khoảng 6,8 tỷ USD, hiện đang bị điều tra với những cáo buộc liên quan đến hối lộ. (XEM CHI TIẾT)

Pháp-Ai Cập tập trận chung ở Địa Trung Hải giữa lúc Syria căng thẳng. Quân đội Ai Cập hôm 6/11 cho biết, lực lượng hải quân nước này và Pháp đã tổ chức hoạt động huấn luyện hải quân chung ở phía Bắc Địa Trung Hải, ngay tại cửa ngõ Syria. Khoa mục diễn tập bao gồm các nội dung đối phó với những thách thức về an ninh hàng hải, chiến đấu chống khủng bố, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên biển như các tàu chở dầu và khí đốt. Ngoài ra, nội dung diễn tập còn bao gồm hoạt động phòng không, hộ tống các tàu chở hàng quan trọng đi qua những khu vực nguy hiểm và tập huấn quy trình kiểm tra các tàu thuyền khả nghi. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới nhất về vụ án liên quan tới Đoàn Thị Hương. Ngày 7/11, Tòa Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia, đã thông báo lịch xét xử mới đối với các nghi phạm trong phiên tòa liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các buổi đối chất với nghi phạm Đoàn Thị Hương sẽ diễn ra trong 14 ngày trong tháng 3 và tháng 4/2019, bắt đầu từ ngày 11/3. Trong khi đó, thời gian đối chất với nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah là 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7/1 tới. Trước đó, ngày 16/8, cũng tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam, thẩm phán Azmi bin Ariffin, chủ tọa phiên tòa, đã kết luận rằng phía công tố đã đưa ra "các chứng cứ không thể chối cãi" chống lại các nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

