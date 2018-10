Bản tin 20H: Tin mới nhất vụ máy bay chở 189 người đâm xuống biển

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để không lặp lại những bất cập kể trên cần phải sửa đổi Nghị định 96/2014.

Sáng 29/10, anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đến công trình xây dựng khách sạn bảy tầng tại ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Hành (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm việc. Trong lúc di chuyển theo cầu thang bộ lên tầng bốn, anh Phú trượt chân ngã xuống khu đất bên cạnh, tử vong tại chỗ. Công trình này không có lưới che chắn an toàn trong quá trình thi công. Cầu thang nơi anh Phú té ngã mới xong phần đúc bệ bê tông, chưa xây tường gạch và lan can. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.