Bản tin 20H: Tin mới nhất vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại

Hơn 30 trẻ nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì chà bông. Sau khi dự lễ sinh hoạt thiếu nhi và ăn bánh mì chà bông tại một đơn vị trên địa bàn quận Tân Phú, hơn 30 trẻ bắt đầu xuất hiện tình trạng ói mửa, tiêu chảy. Phần lớn các bé đều trong độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, một số trẻ còn có dấu hiệu tuột huyết áp. Theo BS LƯơng Văn Sinh, Phó Giám đốc BV Quận Tân Phú, hiện BV đã chuyển 5 bệnh nhi nặng lên tuyến trên. (XEM CHI TIẾT)

Đề nghị khai trừ đảng cán bộ huyện làm giả hồ sơ. Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hiệp Quế, Huyện ủy viên, cán bộ Phòng Nội vụ huyện Thống Nhất vì làm giả hồ sơ. Theo UBKT Tỉnh ủy, năm 1995 và năm 2001 ông Nguyễn Hiệp Quế có đơn gửi trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) xin xác nhận trình độ học vấn tốt nghiệp THPT ghi tên Nguyễn Hiệp Quế (Bàng) để bổ sung hồ sơ thay thế bằng tốt nghiệp đã mất. Đơn của ông Quế được Trường THPT Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận. Năm 2001, trường THPT Ninh Giang tiếp tục xác nhận vào đơn riêng của ông Quế. (XEM CHI TIẾT)

Nhậu xong nhảy xuống sông tắm, người đàn ông mất tích. Vào đầu giờ chiều 28/10, một người dân phát hiện ông Nguyễn Đức Thọ (SN 1974, quê Ninh Thuận) đang chìm dần xuống nước đoạn sông bên dưới Cầu Đò, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Do không biết bơi, nhân chứng sau đó đã gọi người dân đến để hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, khi mọi người chạy ra thì ông Thọ đã mất tích dưới dòng nước. Đội người nhái lặn tìm suốt nhiều giờ cho đến hơn 17h chiều cùng ngày vẫn chưa thấy nạn nhân. Người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc ông Thọ đã nhậu cùng với bạn sau đó nhảy xuống sông tắm. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải lật trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai sau cú va chạm xe khách. Khoảng 15h ngày 28/10, xe tải mang BKS 29C lưu thông trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai đã bị lật nghiêng sau cú va chạm với xe khách giường nằm BKS 21B chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe tải lật nghiêng giữa đường, hàng trăm quả bí xanh tràn xuống lòng đường còn chiếc xe ô tô khách giường nằm bị hư hỏng phần đuôi xe. Bước đầu, có 2 người bị thương trong vụ tai nạn và được đưa vào bệnh viện điều trị. Giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng về Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới nhất vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại. Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al Jubeir ngày 28/10 cho biết 18 nghi can bị bắt giữ liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi sẽ bị khởi tố tại vương quốc này. Ông Jubeir đưa ra phát biểu trên tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Bahrain, một ngày sau khi các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị dẫn độ 18 nghi can này sang Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Ông Jubeir nêu rõ những nghi can này đều là công dân Saudi Arabia, bị bắt giữ tại Saudi Arabia và cuộc điều tra đang được tiến hành ở Saudi Arabia. Vì vậy, họ sẽ bị truy tố ở trong nước. Ngoại trưởng Jubeir cam kết Riyadh sẽ đưa những người liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi ra xét xử và Saudi Arabia cũng sẽ đưa ra cơ chế nhằm đảm bảo vụ việc không lặp lại lần nữa.

Xe buýt va chạm xe con và lao xuống sông Dương Tử gây thương vong. Sáng 28/10, một xe con tư nhân đi ngược chiều trên cầu đã va chạm với một chiếc xe buýt, khiến xe buýt chệch lái, đâm vào hàng rào chắn và lao xuống sông Dương Tử, đoạn qua quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất hai thi thể, trong khi hiện chưa rõ có bao nhiêu người đi trên xe buýt. Tài xế xe con bị thương, đã nhập viện và đang được cảnh sát giám sát. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương và một cuộc điều tra đã được mở nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

IS đánh bật lực lượng được Mỹ hậu thuẫn khỏi thành trì ở Đông Syria. Theo AFP, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/10 cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đánh bật liên quân người Kurd và các lực lượng Arab được Mỹ hậu thuẫn ra khỏi thành trì Hajin ở miền Đông Syria. Một chỉ huy giấu tên của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã xác nhận lực lượng này rút khỏi Hajin ở biên giới Iraq. Diễn biến mới xảy ra chỉ 7 tuần sau khi SDF, với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, phát động một cuộc tấn công chống IS.

Ba Lan yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại trong Thế chiến 2. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 28/10 nhắc lại yêu cầu đối với Đức về việc đền bù thiệt hại mà Đức quốc xã đã gây ra với Ba Lan trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Thông báo được đưa ra vài ngày trước thềm một cuộc hội đàm giữa chính phủ hai nước. Dự kiến, hai chính phủ Ba Lan và Đức sẽ tiến hành một hội đàm chung tại thủ đô Vácsava ngày 2/11 tới.

Đỗ Quyên