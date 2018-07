Bản tin 20H: Tin mới vụ kho báu 3 tấn vàng trong hang đá ở Lạng Sơn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ kết thúc điều tra giai đoạn một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.