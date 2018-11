Bản tin 20H: Tin 'sốc' về chiếc máy bay rơi xuống biển ở Indonesia

Lực lượng công an chỉ có một Đại tướng. Chiều 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi). Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, vấn đề phong tướng còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị) cho ý kiến. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới vụ Bí thư huyện chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKTTƯ. Chiều 6/11, trả lời PV Tiền Phong, một lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã từng giải trình về việc chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo vị lãnh đạo này, việc Bí thư Huyện Hướng Hóa chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một nội dung nằm trong kết luận sai phạm tại Huyện ủy Hướng Hóa. (XEM CHI TIẾT)

Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 tự tử khi đang bị điều tra. Ông Võ Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty Cienco 6 vừa được xác định tử vong trong tư thế treo cổ. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang trong quá trình điều tra sai phạm liên quan tới công ty của ông này. (XEM CHI TIẾT)

Phạt gần 15 triệu đồng người lái xe ô tô biển 80B giả. Công an quận 2, TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính với người lái ô tô biển xanh 80B-3758 giả gần 15 triệu đồng. Đây là chiếc xe đã gắn còi ưu tiên chạy nhiều tuyến đường ở quận 2 và hú còi inh ỏi tối 20/10 vừa qua. Đội cảnh sát giao thông Công an quận 2 cho biết quyết định xử phạt hành chính đã gửi đến ông Đào Minh Thành, ngụ ở quận 2, người cầm lái chiếc xe ô tô biển xanh 80B giả. (XEM CHI TIẾT)

Có khả năng tiếp cận 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hôm nay. Ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ, Hoà Bình) cho hay, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí hai phu vàng mắc kẹt tại hang vàng Cột Cờ khoảng 30-40m và có khả năng tiếp cận 2 nạn nhân trong hôm nay. (XEM CHI TIẾT)

Đại tá cảnh sát bị bắn chết khi đang bán ma tuý. Santiago Rapiz - một quan chức cảnh sát của Philippines đã bị bắt quả tang khi đang bán lượng ma tuý trị giá gần 1.000 đô la Mỹ. Theo Reuters, đại tá Santiago Rapiz nằm trong danh sách 6.000 nghi phạm buôn bán ma tuý do cơ quan cảnh sát Philippines đưa ra trước đó. Rapiz bị bắt quả tang khi đang bán lượng ma tuý trị giá 940 đô la Mỹ cho một cảnh sát mật cải trang làm người mua vào tối thứ Hai (5/11), tại thành phố Dipolog. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Quốc phòng Anh buộc phải cắt giảm chi tiêu quân sự. Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh (NAO) vừa đưa ra cảnh báo Kế hoạch mua sắm quân sự của Bộ quốc phòng của nước này đề ra trong giai đoạn 2018-2028 là không thể chi trả được. Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch mua máy bay chiến đấu Typhoon đi kèm các thiết bị phát triển và bốn tàu ngầm vũ trang hạt nhân mới. Tuy nhiên, kế hoạch của lực lượng vũ trang không khả thi về mặt tài chính, các báo cáo chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Anh dự kiến chi phí 251 tỷ USD. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới nhất vụ rơi máy bay làm 189 người chết. Các nhà điều tra Indonesia vừa cho biết đồng hồ vận tốc bay của máy bay Boeing 737 MAX gặp nạn đã bị hỏng từ bốn chuyến bay trước đó. Tuy nhiên hãng sản xuất máy bay cho rằng cần kiểm tra toàn diện chiếc máy bay. Trong khi đó, Giám đốc điều hành tạm quyền của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Dan Elwell cho biết, các bên có liên quan đã cử đội ngũ chuyên gia đến Indonesia theo yêu cầu của chính phủ nước này. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên