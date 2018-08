Bản tin 20H: Tổng thống Mỹ Trump hồi âm thư của lãnh đạo Triều Tiên

Cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong khi sạc pin điện thoại. Trưa ngày 4/8, nguồn tin từ Công an xã Hải Long (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến 1 cô gái trẻ mới 22 tuổi bị điện giật dẫn tới tử vong trong lúc sạc điện thoại. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 3/8, cô gái trẻ tên T. (SN 1996, ngụ thôn Đồng Xuân, xã Hải Long) trong quá trình cắm sạc điện thoại vào ổ điện bất ngờ bị điện giật dẫn tới tử vong. Cơ quan chức năng sau đó đã làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ do mưa lớn. Theo đó, thủy điện Tuyên Quang phải mở một xả đáy vào lúc 14 giờ, ngày 4/8. Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy vào lúc 8 giờ, ngày 5/8 và thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào lúc 10 giờ ngày 5/8. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, khoảng 13 giờ hôm nay (4/8), mực nước hồ Sơn La ở cao trình 199,27 m, lưu lượng nước về hồ 10.379 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.323 m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện). Còn hồ Hòa Bình ở cao trình 105,91 m, lưu lượng đến hồ 3.907 m3/s, tổng lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện là 2.362 m3/s. (XEM CHI TIẾT)

Xe ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường ở Sapa. Một chiếc xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội tại ngã ba giao cắt đường Ngũ Chỉ Sơn (thị trấn Sapa, huyện Sapa, Lào Cai) khiến nhiều người hoảng sợ. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 4/8, tại đoạn đường Ngũ Chỉ Sơn - Thủ Dầu Một (thị trấn Sapa). Một chiếc xe hút bể phốt được huy động đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị lửa làm hư hỏng nặng, nhiều chỗ cháy trơ khung sắt. Vụ việc cũng khiến hai chiếc ô tô khác đỗ gần đó cũng bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cảnh sát phá cửa cuốn cứu 5 người thoát khỏi đám cháy lớn. Trưa 4/8, tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh TT-Huế cho biết, vừa triển khai lực lượng giải cứu thành công 5 người dân tại Huế thoát khỏi một đám cháy lớn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày. Đến trưa 4/8, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh TT-Huế vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà 43A đường An Dương Vương (phường An Cựu, Huế) vào rạng sáng. (XEM CHI TIẾT)

Bí thư Hà Nội thị sát vùng ngập lụt Chương Mỹ. Sáng 4/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thị sát khu vực đê tả Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội), đồng thời làm việc với lãnh đạo huyện Chương Mỹ về tình hình phòng chống ngập lụt, đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân. Tại khu vực đê tả Bùi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm ứng phó kịp thời các tình huống bất thường, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người và tài sản. Trong cuộc làm việc với UBND huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, theo dự báo khí tượng thủy văn, nửa đầu tháng 8 tiếp tục sẽ có mưa lớn, tình hình ngập lụt có thể còn kéo dài. Do đó, các cấp, các ngành, trước hết là các lực lượng trực tiếp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan; phải rà soát lại toàn bộ công tác ứng phó, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn cho người dân. (XEM CHI TIẾT)

Ngoại trưởng Mỹ - Triều tươi cười bắt tay tại Singapore. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại Singapore trong lễ khai mạc Diễn đàn An ninh ASEAN (ARF). Theo Yonhap, trong lần gặp mặt ngắn ngủi hôm 3/8, hai ngoại trưởng đã tươi cười bắt tay và trao đổi ngắn. Ngoại trưởng Pompeo là người chủ động tiếp cận Ngoại trưởng Ri và nở nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, khả năng 2 ngoại trưởng sẽ tổ chức đàm phán song phương tại Singapore được cho là khá thấp. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ nguyên nhân trực thăng Mi-8 rơi khiến 18 người thiệt mạng ở Nga. Hãng tin Tass dẫn nguồn cơ quan hàng không cho biết vụ tai nạn sáng nay tại Đông Siberia xảy ra sau khi cánh quạt của trực thăng Mi-8 quệt vào thùng hàng của chiếc trực thăng bay bên cạnh. Như tin đã đưa, một chiếc trực thăng Mi-8AMT thuộc hãng hàng không Utair đã gặp nạn và rơi lúc 5h43’ sáng 4/8 (giờ Moscow) tại khu vực Krasnoyarsk (Đông Siberia, Nga) không lâu sau khi cất cánh. Toàn bộ 15 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay được xác định đã thiệt mạng. Theo RT, chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở công nhân đến một giếng dầu. (XEM CHI TIẾT)

Tổng thống Mỹ Trump hồi âm thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ngày 4/8, giới chức Mỹ cho biết đã chuyển thư hồi âm của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, quan chức đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng, đã trao bức thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho tại Singapore để chuyển tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

