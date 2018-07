Bản tin 20H: Truy thăng quân hàm hai phi công lái máy bay Su-22

Ngày 27/7, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn trong vụ máy bay Su-22 rơi tại khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Một nguồn tin cho biết, chiếc hộp đen của máy bay Su-22 đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở gần vị trí máy bay gặp nạn. Chiếc hộp đen bị vùi lấp dưới một lớp đất. Chiếc hộp đen này đã được thu giữ để phục vụ cho việc phân tích, khai thác dữ liệu để tìm kiếm nguyên nhân vụ việc.

Phiên đấu giá đất 'lịch sử' tại xã miền biển Nghệ An. Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa diễn ra phiên đấu giá “lịch sử” khi có 920 bộ hồ sơ tham gia, 26/27 lô được đấu giá thành công với tổng giá trị trên 54 tỷ đồng. Đây được xem là vùng quê đấu giá đất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Xem chi tiết)

Chiều 27/7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố đối tượng Hoàng Văn Dương (25 tuổi, quê tại Quảng Bình) về hành vi "Hiếp dâm". Tại cơ quan công an, Dương đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Dương hiện đang là điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê hồi sức tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (phường Phước Long, tp Nha Trang). Ngày 24/7, bà H. (57 tuổi, trú TP Nha Trang) đến bệnh viện này để nội soi kiểm tra đại tràng. Kết thúc khâu nội soi, bác sĩ giao cho Dương vệ sinh và theo dõi, chăm sóc bà H. sau khi gây mê. Lợi dụng lúc nạn nhân mất khả năng kiểm soát, Dương đã thực hiện hành vi quan hệ với nạn nhân. (Xem chi tiết)

Cụ thể: Đồng chí Phạm Giang Nam truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá; đồng chí Khuất Mạnh Trí truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.Khoảng 10h30 ngày 27/7, xe máy BKS 37L1-012.95 do nam thanh niên cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi ngã tư An Sương, quận 12. Đến đoạn qua gầm cầu vượt Gò Dưa thuộc khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ xảy ra va chạm với container lưu thông cùng chiều. Va chạm mạnh khiến nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường bị kéo lê hơn 10m tử vong.Đi bộ ngang qua cung lễ hội ở thành phố Vinh, Trần Văn Cảnh (36 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thấy tiệc cưới liền đóng giả là khách mời, vào mâm ngồi ăn để quan sát cô dâu và chú rể nhận trang sức và tiền từ người thân, bạn bè. Hơn hai giờ ngồi theo dõi, khi cô dâu để túi xách ở phía sau lưng ghế ngồi thì vị khách không mời tiếp cận, lấy trộm. Đi vài chục mét ra tới cửa, một nhóm khách phát hiện người lạ cầm túi nên gặng hỏi thì Cảnh bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán của người dân, công an phường Trường Thi tuần tra gần đó đã truy đuổi, khống chế tên trộm sau nửa cây số. Tang vật thu giữ là túi xách chứa hơn 18 triệu đồng; 1.100 USD; sáu dây chuyền vàng đeo cổ; một lắc tay; 11 nhẫn đeo tay, cùng hoa tai và đồng hồ. Tổng giá trị tài sản trên 350 triệu đồng.Theo tuyên bố của Seoul, máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay khoảng 4 tiếng quanh khu vực bãi đá ngầm do Hàn Quốc kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. "Đây là lần thứ 3 trong năm nay, máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ của Hàn Quốc", thông báo của Seoul nêu rõ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc có giải pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.Hơn 40 tàu chiến, 25 chiến đấu cơ và trực thăng các loại sẽ góp mặt trong cuộc diễu hành kỷ niệm ngày hải quân Liên bang Nga, diễn ra hôm 29/7 tới tại St.Petersburg. Sự kiện này ngoài mục đích khôi phục lại truyền thống hàng hải vẻ vang của Liên bang, thể hiện sức mạnh của hải quân Nga, mà còn cho thấy sự sẵn sàng của Moscow trong thực thi nhiệm vụ ở bất kỳ khu vực nào của đại dương thế giới.

