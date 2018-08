Bản tin 20H: Venezuela công bố bằng chứng vụ ám sát hụt Tổng thống

San ủi đất ở bán đảo Sơn Trà để làm công trình phòng chữa cháy. Thời gian qua, một số trang mạng xã hội phản ánh tình trạng đào bới trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đoạn nằm giữa trạm phát sóng và trạm rada. Tuy nhiên, qua tìm hiểu việc san ủi chỉ để nhằm mục đích xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng đã được cơ quan chức năng thành phố phê duyệt. Theo phản ánh của người dân, phóng viên có mặt và ghi nhận tại khu vực nằm giữa trạm phát sóng và trạm radar nằm trên đỉnh Sơn Trà có một công trình đang thi công. Tại đây một tấm biển ghi rõ: công trình cấp nước phục vụ công tác PCCC tại bán đảo Sơn Trà. Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng. Đơn vị thi công Cty Cổ phần xây dựng số 303. Hạng mục bể nước và đập dâng cống 19. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiện toàn công tác cán bộ. Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã trao Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bổ nhiệm đồng chí Bùi Minh Tân, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Chiều 7/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm đồng chí Lưu Thị Thanh Hà, Trưởng Ban biên tập Chương trình quốc tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng kể từ ngày 7/8/2018, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. (XEM CHI TIẾT)

Xả thân cứu bạn, 2 nam sinh viên đuối nước thương tâm. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/8, nhóm sinh viên trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) trong lúc tắm sông Tiền và bắt chem chép ở bãi bồi (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) thì thấy 2 em nữ sinh N.T.H và T.M.N bị chuột rút khi đang bơi ở chỗ nước sâu. Thấy bạn kêu cứu nên một nam sinh viên cùng em Phan Vũ Lợi (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã bơi ra ứng cứu, nhưng khi tới chỗ 2 nữ sinh thì cũng bị cứng chân. Sau đó, em Trần Thiện Khiêm (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bơi ra và đưa được 3 người vào bờ, còn Lợi vẫn đang chới với trên sông. Sau đó, Khiêm tiếp tục trở lại cứu bạn nhưng giữa đường thì kiệt sức nên cả 2 đều bị nước cuốn đi. Ngay sau đó, một người dân nhanh chóng chèo ghe đến cứu. Tuy nhiên, Khiêm và Lợi đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Trước hành động dũng cảm trên, ngày 8/8, đại diện Trường Đại học Cửu Long cho biết, hiện trường đã làm tờ trình đề nghị xét khen thưởng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Trần Thiện Khiêm. [XEM CHI TIẾT]

Cụ bà vớt củi mất tích ở đầu nguồn lũ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Sửa, 74 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang). Được biết, nơi nạn nhân té sông mất tích cách biên giới Campuchia chưa đầy 2 km. Thời điểm này, nước lũ từ Campuchia đang đổ về nên nước chảy mạnh. Đến 15 giờ ngày 8/8, lực lượng công an vẫn chưa tìm được thi thể cụ bà bơi xuồng đi vớt củi không may té sông ở đầu nguồn lũ An Giang. (XEM CHI TIẾT)

Máy bay không thể cất cánh do mất điện đường lăn Tân Sơn Nhất. Ngày 8/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát đi thông báo về sự cố mất điện trên đường lăn W15 vào tối 6/8 khiến nhiều máy bay không thể cất/hạ cánh tại sân bay này. Theo thông báo này, vào lúc 19h15 ngày 6/8, một phần hệ thống đèn đường lăn W15 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị sự cố mất điện trong khi có máy bay đang dừng chờ trên đường lăn này. (XEM CHI TIẾT)

Venezuela công bố bằng chứng về vụ mưu sát Tổng thống Maduro. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố một loạt bằng chứng bằng hình ảnh liên quan tới vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào ông và ban lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này xảy ra hôm 5/8 tại trung tâm thủ đô Caracas. Theo lời khai của các đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ, chúng được huấn luyện cách điều khiển các thiết bị bay và sử dụng chất nổ tại một trang trại ở huyện Chinacota thuộc bang Norte de Santander của Colombia từ tháng Tư đến cuối tháng Sáu vừa qua. Các đối tượng này cũng thừa nhận đã được thuê thực hiện vụ tấn công với giá 50.000 USD và lời hứa sẽ giúp để định cư tại Mỹ.

Tính đến chiều 8/8, đã có 131 người thiệt mạng và 236 người bị thương nặng trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter hôm 5/8 kèm theo 230 cơn dư chấn tại đảo du lịch Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Trước đó đúng một tuần, một trận động đất khác tại đây làm 17 người thiệt mạng. Hơn 156.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và phải ngủ trong các lều tạm, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị hư hại. Nhiều trường học, cơ sở thờ phụng tâm linh đã bị phá hủy. Chính quyền địa phương đang kêu gọi chính phủ điều thêm nhân sự hỗ trợ và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân.

Mỹ mong đợi chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Theo THX, ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông mong đợi tiếp tục các cuộc đàm phán với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa tại Washington trong năm nay. Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi mong đợi đón tiếp ông ấy. Cá nhân tôi mong đợi tiếp đón người đồng cấp từ Bắc Kinh của tôi. Như các bạn biết, tôi mới trở về từ đó. Và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt và tôi mong đợi tiếp tục chúng”.

