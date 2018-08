Bản tin 20H: Xả súng kinh hoàng ở Canada, ít nhất 4 người thiệt mạng

Rùa da quý hiếm 300 kg mắc lưới ngư dân gần đảo Lý Sơn. Ngày 10/8, ông Huỳnh Ngọc Dũng - Phó giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa hoàn thành việc bảo quản xác rùa da 300 kg, màu đen trắng, dài 1,55 m; rộng 0,8 m; cao 0,45 m. Đầu tuần trước, ngư dân huyện Bình Sơn thả lưới ba màng cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý thì rùa biển mắc vào. Khi Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện, con rùa này đã chết. Rùa da, tên khoa học là Dermochelys coriacea, là một trong năm loài rùa biển quý hiếm nhất ở vùng biển Việt Nam.

Rơi từ tầng 10 xuống đất, một phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30p (ngày 10/8), người dân sống gần tòa nhà Trung Đô, trên đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất lớn. Mọi người chạy ra thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng 10 của tòa nhà Trung Đô xuống đất và bị tử vong tại chỗ. Nạn nhân sau đó được xác định là bà B. (khoảng 60 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng). Thông tin được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an sở tại đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Hiện, nguyên nhân đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Hồng Khanh – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt giam vì gây thất thoát ngân sách nhà nước 4,1 tỷ đồng. Tại buổi họp báo diễn ra chiều nay, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo đó, ông Khanh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Vay hơn 10 tỷ đồng, chủ tiệm vàng mất tích khỏi nơi cư trú. Ngày 10/8, Phòng cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố chủ tiệm vàng Hoàng Thị Nhung (SN 1977) trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, bà Nhung kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ từ đầu năm 2017 đến nay. Trong quá trình làm ăn, do thua lỗ, bà Nhung vay tiền của nhiều người trên địa bàn Lạng Sơn để “làm ăn lớn”. Bằng thủ đoạn trả lãi cao, lấy tiền người sau trả lãi cho người trước nên thời gian ngắn đã huy động được số tiền trên 10 tỷ đồng. Khi không còn khả năng trả nợ, bà Nhung cắt liên lạc với chủ nợ và dời khỏi nơi cư trú. Sau khi nhận được đơn của các bị hại, công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra và vừa bắt giữ đối tượng Nhung. (XEM CHI TIẾT)

Con trai cầm dao đe dọa giết mẹ rồi tự cứa cổ. Chiều 10/8, Công an xã Vĩnh Ngọc cho biết đang phối hợp với Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử lý trường hợp anh Lê Hoàng Thịnh (26 tuổi) dọa giết mẹ ruột, rồi tự tử. Sáng một ngày trước, Thịnh dùng dao đuổi mẹ ruột là bà Võ Thị Thiếp (56 tuổi), rồi dọa giết. Bà Thiếp chạy vào phòng ngủ đóng cửa, đồng thời báo công an. Khi công an trên đường đến hiện trường, Thịnh dùng con dao cứa cổ mình và ngất xỉu tại chỗ do mất máu. Công an cùng người nhà đưa Thịnh đi cấp cứu. Theo người nhà, tối 8/8, Thịnh có sử dụng ma túy đá, đến sáng hôm sau thì xảy ra sự việc như trên.

Truy tìm tung tích người đàn ông trôi dạt vào bờ vịnh Chân Mây. Chiều 10/8, tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, người dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) vừa trình báo tìm thấy một chiếc ba lô cá nhân vô chủ với nhiều vật dụng, giấy tờ bên trong tại khu vực ghềnh đá vịnh biển Chân Mây. Chiếc ba lô này nghi của một nạn nhân được phát hiện tử vong dạt vào bờ vịnh Chân Mây hôm 31/7. Tiến hành kiểm tra bên trong ba lô, công an phát hiện một số đồ dùng cá nhân như quần áo lót, áo khoác màu xanh đen, 1 đôi giày lười, 1 đôi dép lê, 1 adapter máy tính xách tay, 1 sạc pin điện thoại dự phòng, 1 USB, cùng kem và bàn chải đánh răng, dao cạo râu… Đặc biệt, bên trong chiếc ba lô cá nhân còn có 2 cuốn sổ nhỏ ghi chép nội dung công việc, hóa đơn mua hàng năm 2017 tại một cửa hàng ở Hà Nội và biên lai của Ngân hàng Vietcombank Vĩnh Phúc. Theo biên lai mua hàng và hóa đơn do Vietcombank phát hành, khách hàng đứng tên là Nguyễn Anh Tuân. (XEM CHI TIẾT)

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng cứu hộ thuộc chính quyền tỉnh Gunma chở 9 người bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu miền Trung nước này sáng 10/8. Theo chính quyền tỉnh Gunma, chiếc trực thăng trên mất liên lạc khi đang trên hành trình đi khảo sát một tuyến đường ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh này với các tỉnh Nagano và Niigata. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc. Xả súng kinh hoàng ở Canada, ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngày 10/8, ít nhất 4 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở thành phố Fredericton, miền Đông Canada. Cảnh sát địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra trên đường Brookside Drive, gần khu vực dân cư sinh sống. Hiện vụ việc vẫn chưa kết thúc và người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Đỗ Quyên