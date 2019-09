Bản tin 8H: 15 Đảng viên bị xem xét kỷ luật vụ 'gian lận' thi ở Hòa Bình

Quảng cáo

Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tỉnh thông báo xem xét kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình khẳng định 15 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối có con được nâng điểm thi và dùng điểm thi để xét vào đại học là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, "đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật". Cơ quan này đề nghị đảng ủy các cấp thực hiện quy trình kỷ luật, báo cáo kết quả trước 7/9. Trong 15 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm có 3 lãnh đạo cấp trưởng phòng gồm: bà Đinh Thị Thìn (Trưởng phòng Dữ liệu và lưu trữ, Trung tâm Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường); ông Cù Việt Hưng (Trưởng phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính); bà Giang Thị Hiền (Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật).

Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng, mưa lớn ở Trung Bộ giảm nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 6/9, mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh. Đến chiều 6/9, vùng áp thấp trên Biển Đông suy yếu và tan dần. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh nên trong ngày 6/9, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Sóng biển cao 2.5-3.5m, biển động, rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Mời chuyên gia nước ngoài giám định ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. Chiều 5/9, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị đơn vị này chủ trì việc giám định độc lập mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. UBND TP Hà Nội đề nghị Chủ tịch Viện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của viện và mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm xử lý sự cố tương tự giúp Công an thành phố thực hiện việc giám định để xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông.

Cấm các phương tiện có trọng tải trên 18 tấn qua cầu Phong Châu. Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 10/9, tất cả các loại phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên sẽ không được lưu thông qua cầu Phong Châu (tại km 18+300, Quốc lộ 32 C). Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh phía Bắc, mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết, gây xói lở trụ T6 và T7 của cầu Phong Châu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Sở Giao thông và Vận tải Phú Thọ sẽ bổ sung các biển báo hiệu đi theo hướng cụ thể tại các nút giao trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Thời gian thực hiện phân luồng đến khi khắc phục sửa chữa xong hư hỏng cầu.

Chìm tàu cá, 6 ngư dân Nghệ An mất tích trên biển. Khoảng 14h ngày 5/9, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được thông tin tàu cá NA 93010 TS do anh Cao Văn Ý (SN 1981, trú tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng (lúc này trên tàu có 7 thuyền viên) đang hành trình ra biển để khai thác thủy sản thì bị chìm trước cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình. Trong số 7 thuyền viên gặp nạn, một người đã được cứu sống đưa lên bờ là anh Nguyễn Văn Thắng. Hiện còn 6 thuyền viên mất tích là Trần Văn Cường (SN 2003), Ngô Văn Xô (SN 2001), Lê Văn Chiến, Trần Quang Thiện (SN 1967), Đậu Ngọc Cầm, cùng trú tại xã Sơn Hải, Phạm Văn Hoàng (SN 1993, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tối 5/9, đại diện UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Văn Khích (cùng sinh năm 1974, quê xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, trong quá trình vận hành máy trộn vữa xây nhà cho bà Hầu Thị Liên (khu 9, Bãi Dài, phường Thanh Sơn), anh Đồng và anh Khích bị điện giật chết tại chỗ. Theo UBND TP Uông Bí, anh Nguyễn Văn Khích là chủ thầu xây dựng, anh Đồng là công nhân.

Sửa xe, tài xế bị cabin đè chết thương tâm. Đến 20h tối ngày 5/9, Công an TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ một bị cabin xe ben đè tử vong tại chỗ. Trước đó, tài xế tên Nguyễn Thanh Qua (SN 1976, ngụ Bình Dương) đang sửa xe ben trong lò gạch Đồng Tâm 17 ở Phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì không may bị cabin sập xuống. Phát hiện sự việc, người dân vội chạy đến hỗ trợ nhưng không thể cứu được nạn nhân. Được biết, nam tài xế lái xe ben chở đất cho lò gạch Đồng Tâm 17. Do trời đổ mưa nên tài xế không đi chở đất mà sửa xe thì bị cabin xe đè tử vong.

Tú Oanh