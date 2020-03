Bản tin 8H: 5 người Việt mất tích trong vụ cháy tàu ở đảo Jeju

Quảng cáo

TTXVN dẫn tin từ Yonhap cho biết, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thông báo, khoảng 3h18 ngày 4/3 (giờ địa phương), tàu đánh cá tải trọng 29 tấn đã bốc cháy tại vùng biển cách đảo Udo gần Jeju khoảng 74km về phía Đông Nam. Thời điểm đó trên tàu có 8 thủy thủ, gồm 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt. Hiện tại, 2 người Hàn được cứu sống, 6 người còn lại mất tích.

Vào khoảng 2h30 sáng nay, ở thôn Phóng Túng và thôn Há Đề (xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang) có mưa to, sấm sét gây chập điện tại 11 hộ gia đình. Sét đánh làm chị Ly Mí Sính (SN 1994, trú tại thôn Phóng Túng) tử vong khi đang ở trong nhà. Ngoài chị Sính còn có 10 người bị thương do chập ổ điện. Hiện tại, tình hình sức khỏe của 10 người đã ổn định.

Ngày 3/3, người dân xã Sơn Lôi ( huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nhận tiền hỗ trợ sau 21 ngày cách ly phòng dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi với mức 40.000 đồng/người mỗi ngày với trường hợp cách ly tại nhà và 60.000 đồng/người mỗi ngày nếu cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 3/3, anh Thào Seo Chảo (SN 1982) và con gái Thào Thị Tăng (SN 2005) đi làm nương gặp trời mưa nên chui vào một hang đá để trú. Hai bố con đốt lửa sưởi dẫn đến vỉa đá sập xuống đè trúng người. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của hai nạn nhân ra khỏi khu vực mắc kẹt.

Ngày 3/3, UBND TP Hà Tĩnh phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì để Nguyễn Thị H.D tự ý đi dự đám cưới dù đang nằm trong diện cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập thừa nhận việc bị phê bình, đồng thời cho biết thêm, chị D. chỉ gửi quà xong rồi về. Được biết, chị Nguyễn Thị H.D vừa đi du học từ Busan (Hàn Quốc) trở về và phải thực hiện cách ly y tế do ở trong vùng có dịch Covid-19.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. (XEM CHI TIẾT)

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến ngành hàng không, du lịch, vận tải. Nhiều khách sạn gần như đóng cửa, khu du lịch vắng người. Ước tính lượng khách lưu trú tại các khách sạn giảm 60%; ngành du lịch thiệt hại 7 tỷ USD. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh