Bản tin 8H: 80 người chết do TNGT trong 4 ngày nghỉ lễ

80 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4. Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông trên các cung đường, làm chết 22 người và 27 nạn nhân bị thương. Trong đó, 34 vụ va chạm xảy ra trên đường bộ làm chết 21 người. Nạn nhân tử vong còn lại do tai nạn đường sắt. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, cơ quan chức năng thống kê có 111 vụ tai nạn giao thông làm 80 người tử vong và 79 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giảm 2 vụ nhưng tăng 1 người chết.

Tàu cá Bình Định bị Indonesia bắt giữ đã chìm sâu. Liên quan đến vụ tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 97916 TS bị tàu 381 của Indonesia bắt giữ, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngày 30/4 cho biết: Tàu cá bị nạn đã bị chìm xuống đáy biển lúc 17h ngày 29/4, ở độ sâu khoảng 50-55m. Hiện chỉ còn một đầu dây giữ lưới của tàu cá BĐ 97916 TS buộc trên tàu Kiểm ngư Việt Nam KN 213. Đến ngày 30/4, tàu BĐ 96974 TS cùng với tàu KN 213 đang thống nhất với chủ tàu bị nạn trợ giúp trục với lưới tàu cá (ước tính giá trị lưới vây khoảng 1 tỷ đồng). (XEM CHI TIẾT)

Chở nhau đi chơi lễ gây tai nạn, 4 người nguy kịch. Khoảng 19h30 tối 30/4, xe máy BKS: 60B1-239.27, do hai thanh niên chở nhau, va chạm với xe máy của một đôi nam nữ tại đường Phan Thanh Giản, phường Lái Thiêu giáp ranh Phường Bình Nhâm, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cú va chạm khiến cả 4 nạn nhân ngã văng xuống đường bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, hai xe máy nát bét hư hỏng nặng nằm trên đường. Theo một số người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì 2 người thanh niên chở nhau có dấu hiệu say sỉn. (XEM CHI TIẾT)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường và làm đầy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-21 độ Vĩ Bắc, nên trong ngày 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Giá gas tăng lần thứ 5 liên tiếp. Chiều 30/4, thông tin từ các công ty kinh doanh gas khu vực phía nam cho biết, từ ngày 1/5 giá gas tăng 167 đồng/kg (bao gồm VAT), tương đương mức tăng 2.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó giá gas bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng khu vực TP.HCM của nhiều thương hiệu khoảng 358.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy, giá gas đã tăng lần thứ 5 trong 5 tháng đầu năm 2019 với tổng mức tăng khoảng 42.000 đồng/bình 12 kg so với cuối năm 2018. Nguyên nhân giá gas tháng 5 tiếp tục leo thang được cho là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu 527,5 USD một tấn, tăng 2,5 USD mỗi tấn so với tháng trước.

Cứu 52 thuyền viên gặp nạn ở Hoàng Sa. Khoảng 10h sáng 30/4, tàu cá QNa 90129TS, do ông Lương Văn Viên (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy và trôi dạt tự do khi đang khai thác hải sản tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Nhận tín hiệu kêu cứu, một tàu cá khác của ngư dân xã Tam Giang đánh bắt gần khu vực tàu cá gặp nạn đã tiếp cận và túc trực chờ lực lượng cứu hộ ứng cứu. Được biết, khi xuất bến, trên tàu có 52 thuyền viên.

Bé trai 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng rác sau cơn mưa ở Hà Nội. Khoảng 1h sáng 30/4, lúc cơn mưa giông vừa ngớt, một nữ công nhân môi trường khi làm việc trên phố Tô Hiệu (quận Hà Đông) bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác. Sau đó, nữ lao công đã gọi điện báo cho xe cấp cứu 115 đưa bé trai về Bệnh viện đa khoa Hà Đông để chăm sóc. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện, hiện chưa có người thân của cháu bé tới nhận.



Tú Oanh