Bản tin 8H: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão vào ngày mai, hướng miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 02/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 04 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

67 người thương vọng trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày 01/9, toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 10 người. Các vụ tai nạn đều là TNGT đường bộ. So sánh với ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, TNGT giảm 5 vụ (-19,2%), tăng 3 người chết (23%), giảm 1 người bị thương (-9%). Sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 26 người. So sánh với 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, giảm 7 vụ (-12,2%); tăng 9 người chết (28,1%); tăng 3 người bị thương (13%).

Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa làm rõ thông tin vụ việc một người phụ nữ bỏ lại xe máy và thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống sông Đuống tự tử tại cầu Hồ vừa qua là thông tin giả mạo. Người phụ nữ này tên là Đoàn Thị Thương (37 tuổi, trú tại thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã dựng lên câu chuyện nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận trên nhằm trốn khoản nợ lớn từ việc làm ăn, chơi lô đề, cờ bạc. Theo đó, khoảng 9h45 ngày 24/8, Thương điều khiển xe máy BKS 99C1 - 163.91 lên để giữa cầu Hồ (đoạn tiếp giáp với huyện Tiên Du) cùng mảnh giấy nhờ mọi người liên lạc vào số điện thoại báo cho chồng rằng mình đã nhảy xuống cầu tự tử. Tuy nhiên, trên thực tế Đoàn Thị Thương lại đến khu vực gần Khu công nghiệp tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để thuê nhà trọ lẩn trốn.

Cháy tại Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng. Khoảng 21h ngày 1/9, hỏa hoạn xảy ra tại một phòng chứa máy móc phục vụ cho công tác điều trị bệnh của Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng, khiến hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên bệnh viện bị ngắt. Nhiều bệnh nhân nghe còi cứu hỏa đã bỏ chạy ra ngoài sân. Một số người hiếu kỳ bên ngoài chạy vào bệnh viện nhưng lực lượng giữ gìn an ninh trật tự kịp ngăn chặn. Do bệnh viện gần trụ sở Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Sóc Trăng), xe chuyên dụng và khoảng 20 lính cứu hỏa kịp thời đến hiện trường dập lửa, khống chế cháy lan. Hỏa hoạn không gây thiệt hại nghiêm trọng, chỉ làm hư hỏng một số máy móc, bệnh nhân đều an toàn.

Tối 1/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Nghệ An đã quyết định cấm các loại tàu thuyền ra khơi từ 21h ngày 1/9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đang được các địa phương ven biển và các ngành liên quan kêu gọi để trở về bờ neo đậu trước 9 giờ ngày 2/9. Tỉnh Nghệ An hiện có 3.847 tàu thuyền các loại, với 18.704 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Các địa phương có đông số lượng tàu thuyền là Thị xã Hoàng Mai, Thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu. Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4, hầu hết tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển trong tỉnh Nghệ An vào bờ tránh trú bão vẫn đang nằm bờ, chưa được ra khơi đánh bắt hải sản.

Nhồi nhét gần 90 người trên xe giường nằm, tài xế và nhà xe bị phạt 120 triệu. Ngày 31/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 88+500, quốc lộ 18 (đoạn qua Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), tổ CSGT thuộc đội TTKSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe khách BKS 27B-003.14 do lái xe Đinh Thanh Phúc (SN 1981) trú tại Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) có dấu hiệu chở quá số người quy định. Dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe có 87 khách, gần gấp đôi số khách so với quy định. Được biết đây là xe khách của Công ty TNHH Long Giang Điện Biên (trụ sở tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Tổ CSGT thuộc Đội TTKSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản và xử phạt 40 triệu đồng và tạm giữ bằng lái 4 tháng với lái xe Đinh Thanh Phúc; xử phạt Công ty TNHH Long Giang Điện Biên 80 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Kỷ luật kế toán giúp cựu chủ tịch Hội Nông dân Lạng Sơn bòn rút tiền ngân sách. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi có thông báo của công an tỉnh Lạng Sơn về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Bắc (SN 1958, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn) và bà Lê Thị Việt (SN 1967, kế toán) về “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”. Chi bộ đảng cơ quan đã tiến hành họp bàn và đã ra quyết định thi hành mức kỷ luật cảnh cáo đối với bà Việt. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan cũng đã thuyên chuyển công tác của bà Việt sang làm cán bộ phòng hành chính, miễn nhiệm chức vụ kế toán. Trước đó, từ 2014-2017, bà Việt giúp ông Bắc kê khống một số hoạt động để bòn rút vào “quỹ đen” 788 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh