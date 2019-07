Bản tin 8H: Áp thấp nhiều khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sau cơn mưa, nước thải đen ngòm lại chảy tuôn xối xả ra biển Đà Nẵng. Khoảng 17 giờ ngày 29/7, TP Đà Nẵng có mưa to và kéo dài khoảng hơn 40 phút. Tuy nhiên, sau trận mưa "giải nhiệt" này, ở các cửa xả ven biển, nước thải lại tuôn xối xả ra biển. Mặc dù đã được đặt lưới thu gom, lắp đê cát, đặt hệ thống cửa phai tự động... nhưng lượng nước quá lớn khiến chảy tràn, kéo theo rác ra biển. Kèm theo nước thải đen ngòm là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo tính toán của Sở Xây dựng gần đây, hệ thống thu gom và xử lý nước thải hiện nay là không đáp ứng với tốc độ phát triển du lịch, dịch vụ ở khu vực này. So sánh số liệu nước cấp của lưu vực này thì đã quá tải khoảng 3.600 m3/ngày đêm và dự báo đến năm 2020, lượng nước phát sinh khoảng 26.500 m3/ngày đêm.

Ba miền đều có mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm nay (30/7) đến ngày 31/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 29/7, đại diện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã gửi văn bản cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng. Tại địa phương, ông Nguyễn Điểu đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, do ông này từng làm Giám đốc Sở TN&MT nên quyết định kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương. Hơn một năm trước, Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Điểu về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, nhưng cho tại ngoại hầu tra.

Yêu cầu tháo dỡ tên đường tự phát Ngô Minh Dương ở Hà Nội. Ngày 29/7, Sở VHTT Hà Nội gửi công văn sau khi tiếp nhận thông tin về việc đường Ngô Minh Dương nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công (thuộc quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm) không rõ lai lịch, không có trong ngân hàng đặt tên đường tên phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và quận Tây HỒ chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các phường sở tại nơi có tuyến đường rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30/7 để báo cáo UBND TP. Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Bộ GD&ĐT khuyến khích “khai giảng không bóng bay”. Những ngày này, bức thư đề nghị không thả bóng bay trong ngày khai giảng gửi tới hơn 40 trường học của em Nguyễn Nguyệt Linh (cựu học sinh lớp 5, trường Marie Curie, Hà Nội) đang mang lại những hiệu ứng rất tích cực từ xã hội. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, bà rất ấn tượng và xúc động khi đọc bức thư của Nguyệt Linh, em học sinh dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình trước một vấn đề nóng của xã hội và có ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường. Theo bà Nghĩa, Bộ GD&ĐT hoan nghênh và biểu dương, khen ngợi ý tưởng xuất sắc, thiết thực của em Nguyệt Linh. (XEM CHI TIẾT)

Lại cháy rừng dữ dội tại TT-Huế, biển lửa trùm lên 20ha cây lâm nghiệp tái sinh. Theo UBND huyện Phong Điền, vụ cháy rừng bùng phát vào khoảng 9h sáng ngày 29/7, tại vùng Bàu Co cạnh tuyến đường sắt Bắc - Nam và Nhà máy chế biến tinh bột sắn TT-Huế. UBND huyện Phong Điền đã huy động lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, nhân viên công ty lâm nghiệp, cán bộ địa phương, người dân… với quân số hơn 300 người cùng tham gia khống chế hỏa hoạn. Phải đến 15 giờ chiều cùng ngày, vụ cháy rừng diện rộng tại Phong Điền mới được cơ bản dập tắt. Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy thiêu rụi hơn 20ha rừng tái sinh sau khai thác của người dân. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh