Bản tin 8H: Bắc Bộ chuyển lạnh ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết

Ngày cuối nghỉ Tết, 28 vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 22 người. Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn báo cáo của Bộ Công an cho thấy, trong ngày cuối kỷ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ngày 10/2, tức mùng 6 Tết), toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều trên đường bộ. Tính chung cả 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người, đa số xảy ra trên đường bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Bắc Bộ trời lạnh vào sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, Bắc Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm kết hợp với sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Trung Bộ có mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nhiệt độ trên 34 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/2, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hà (cán bộ đồn Biên phòng 176 Đèo Ngang) để điều tra làm rõ về hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người. Trước đó, khoảng 19h ngày 6/2 (tức mồng 2 Tết), xe ô tô BKS 38A - 207.51, do Thiếu tá Hà điều khiển, tông vào đoàn người rước kiệu trên QL1, đoạn thuộc thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh. Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. (XEM CHI TIẾT)

Huy động 120 người dập cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Chiều 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Hoàng Liên, cho biết, khoảng 16h ngày 9/2, một điểm cháy xảy ra tại khu vực Bài Bằng, giáp ranh hai xã Tả Van và Lao Chải thuộc huyện Sa Pa, Lào Cai. Lực lượng gồm 120 người từ VQG Hoàng Liên, các tổ bảo vệ rừng, lực lượng dân quân và người dân đã được huy động để dập lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân đốt, lấy đồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Tối 10/2, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết (tức ngày 29 đến ngày mùng 6 tết), các bệnh viện trên địa bàn thực hiện khám chữa bệnh cho 91.215 người, trong đó có 27.086 trường hợp đến cấp cứu do các tai nạn. Cụ thể, trong 27.086 ca cấp cứu do tai nạn, đứng đầu là tai nạn giao thông với 2.417 trường hợp, tiếp theo là tai nạn sinh hoạt với 2.374 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 22 trường hợp. Đáng chú ý, các bệnh viện cũng ghi nhận số người phải cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái, lên đến 33 trường hợp.

Lửa thiêu rụi nhà hàng nổi trên sông Lô ngày mùng 6 Tết. Khoảng 15h ngày 10/2, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng nổi trên sông Lô của gia đình ông Đoàn Văn L., ở tổ 7 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Đến khoảng 16h, lửa được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ diện tích nhà nổi bè gỗ, mái tôn rộng cả trăm mét vuông bị cháy rụi. Ước tính vụ hỏa hoạn đã khiến nhà hàng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều 10/2, Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng (Công ty Sơn Tùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã làm thủ tục bàn giao lại tài sản có giá trị tiền tỷ cho hành khách để quên. Sáng 10/2, ông Huỳnh Tấn Đông (47 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cùng gia đình đi xe khách của Công ty này từ Quảng Nam vào Bình Định. Tuy nhiên, khi xuống trạm dừng chân tại xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn), ông Đông quên vali, đựng 1,2 lượng vàng, hơn 250 triệu đồng, 4 sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản khác.



Tú Oanh